На Рождество будет год с тех пор, как предприниматель Артис купил квартиру в солнечной Испании, в 100 километрах от Гибралтара. Чтобы можно было греться на солнышке, когда в Латвии зима, поясняет он. А еще из соображений безопасности - нынешняя геополитическая ситуация довольно нестабильна, "рядом война, угроза, внутри сидит страх".

Артис с семьей ранее приезжали в этот испанский регион как туристы, и им понравилось место. К тому же там приобрели недвижимость их знакомые.

Поэтому меньше года назад бизнесмен купил за 200 тысяч евро квартиру площадью 70 квадратных метров в двухэтажном доме в трех минутах ходьбы от моря. Он доволен своей покупкой, празднует в Испании Рождество и проводит там время, когда в Латвии зима. "Как не быть довольным, если я могу из -20 градусов за четыре часа переместиться в +20 градусов?" - говорит Артис.

Как риелторские компании, так и кредитные учреждения отмечают растущий интерес жителей Латвии к покупке жилья за рубежом, особенно на юге Европы.