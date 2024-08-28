В Конституционный суд подан иск против застройки в Юрмале

Поправки меняют назначение пяти земельных участков в Юрмале: Стирнурагсе, Яунбудулты, Пумпури и два участка в Булдури. Ранее эти территории были природной зоной, а после принятия поправок их можно будет застраивать частными домами.

По мнению Общество защиты Юрмалы власти, приняв решение о выделении земли в курортной зоне для застройки, не провели должного исследования возможных негативных последствий для местного биоразнообразия, включая охраняемые растения и биотопы.

Общество считает, что это противоречит экологическим принципам. Истцы просят суд проверить, соответствует ли решение самоуправления статье 115 Конституции Латвии.

Конституционный суд призвал Юрмальскую думу подготовить письменный ответ с обоснованием до 28 октября 2024 года.

Статья 115. Государство защищает право каждого жить в благополучной среде, предоставляя [людям] сведения о состоянии среды и заботясь о ее сохранении и улучшении.

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