Согласно поправкам к закону "О государственных пенсиях", принятым на заседании правительства во вторник, 27 августа, планируется уточнить порядок определения страхового стажа, связав периоды работы и приравненные к ним периоды в бывших республиках СССР со стажем участия в пенсионной системе Латвии, сообщил пресс-секретарь Министерства благосостояния Эгил Зариньш.
Правительство утвердило поправки в пенсионное законодательство. Что изменится?
Поправки к закону еще предстоит рассмотреть Сейму.
"Мы продолжаем совершенствовать пенсионную систему Латвии, способствуя ее устойчивости и стабильности. Эти поправки к пенсионному закону предусматривают, что в будущем при назначении государственной пенсии по старости периоды работы и приравненные к ним периоды, накопленные на территории бывшего СССР, будут включаться в страховой стаж только для тех, кто внес определенный вклад в поддержание существующей государственной пенсионной системы", - сказал министр благосостояния Улдис Аугулис.
Как пояснил Зариньш, в настоящее время государственные пенсии в Латвии назначаются и выплачиваются также за исторический и приравненный к нему страховой стаж до 31 декабря 1990 года, который не основан на взносах социального страхования.
Он сообщил, что с 17 июня 2023 года латвийские пенсии по старости могут быть назначены и лицам, проживающим за пределами Европейского союза, что увеличивает число претендентов на пенсии, включая в него лица, которые вообще не участвовали в отчислениях на социальное страхование в Латвии.
По мнению министерства, это означает, что нынешние социальные страховщики должны быть обеспечены пенсионными выплатами за работу в других республиках бывшего СССР за счет их взносов. Это касается не только граждан Латвии и лиц с двойным гражданством, проживающих в любой точке мира, но и граждан Евросоюза, которые имеют право на латвийскую государственную пенсию.
Представители министерства отметили, что таким образом при расчете страхового стажа важно связать исторические эквивалентные периоды с продолжительностью участия в латвийской пенсионной системе.
Поправки предусматривают, что для граждан Латвии страховыми периодами считаются период работы и приравненные к нему периоды, накопленные на территории Латвии, период службы и период репрессий за пределами Латвии.
Если человек имеет не менее 20 лет страхового стажа в Латвии после 1 января 1996 года, в стаж также будут включены периоды работы и приравненные к ним периоды на территории бывшего СССР.
Для иностранцев, лиц без гражданства и неграждан Латвии страховой период равен периоду работы и приравненному к ней периоду, накопленному на территории Латвии, а также периоду репрессий за пределами Латвии. Если страховой стаж лица в Латвии после 1 января 1996 года составляет не менее 20 лет, то в него будут включены также периоды обучения, приравненные к работе на территории бывшего СССР.
Планируется, что это положение вступит в силу с 1 января 2025 года, когда минимальный страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости, составит 20 лет.
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