Правительство утвердило поправки в пенсионное законодательство. Что изменится?

Поправки к закону еще предстоит рассмотреть Сейму.

"Мы продолжаем совершенствовать пенсионную систему Латвии, способствуя ее устойчивости и стабильности. Эти поправки к пенсионному закону предусматривают, что в будущем при назначении государственной пенсии по старости периоды работы и приравненные к ним периоды, накопленные на территории бывшего СССР, будут включаться в страховой стаж только для тех, кто внес определенный вклад в поддержание существующей государственной пенсионной системы", - сказал министр благосостояния Улдис Аугулис.

Как пояснил Зариньш, в настоящее время государственные пенсии в Латвии назначаются и выплачиваются также за исторический и приравненный к нему страховой стаж до 31 декабря 1990 года, который не основан на взносах социального страхования.

Он сообщил, что с 17 июня 2023 года латвийские пенсии по старости могут быть назначены и лицам, проживающим за пределами Европейского союза, что увеличивает число претендентов на пенсии, включая в него лица, которые вообще не участвовали в отчислениях на социальное страхование в Латвии.