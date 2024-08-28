Открылся банк Indexo. Он будет выплачивать за остаток на счетах 1,5% в год

Он отметил, что банки уже длительное время не выплачивают проценты за остаток средств на счете либо проценты очень маленькие. Indexo banka будет выплачивать 1,5% годовых за остаток, а также предложит сберегательные счета под 2,75% годовых и срочные вклады под 4% годовых.

По словам Сиксниса, проблемы с конкуренцией в банковском секторе отражаются не только в пассивном кредитовании и самом низком в ЕС соотношении кредитов к валовому внутреннему продукту, но и в том, что Латвия - одна из немногих европейских стран, где банки не платят вообще ничего или платят смехотворно низкие проценты по остаткам на текущих счетах физических лиц.

Жители Латвии держат в банках более 10 млрд евро, и по крайней мере за 7,5 млрд евро банки ничего не платят.

Руководитель Indexo подчеркнул, что цель банка - повысить конкуренцию на стагнирующем банковском рынке. Вначале банк будет предоставлять услуги частным лицам, а через шесть-девять месяцев также начнет обслуживание предприятий.

Сикснис отметил, что еще одним важным отличием нового банка является его местное происхождение и ориентация на работу непосредственно в Латвии. Банк намерен предлагать услуги, отвечающие потребностям местного населения. На данный момент Indexo не планирует развивать деятельность за рубежом.

Сикснис подчеркнул, что прибыль иностранных банков в Латвии значительно выше, чем в других странах, но латвийская экономика от этого не получает большой выгоды. Согласно данным Банка Латвии, в 2023 году прибыль банковского сектора Латвии составила 606 млн евро, и львиная доля, или более 90%, пришлась на четыре крупнейших банка с иностранным капиталом.

15 мая этого года Европейский центральный банк выдал Indexo banka лицензию кредитного учреждения. Главный офис банка будет располагаться в офисном комплексе Verde в Риге.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!