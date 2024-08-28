К 2027 году Рижский аэропорт планирует увеличить пассажиропоток на 2 млн человек

Она сообщила, что в 2024 году аэропорт планирует обслужить чуть более 7 млн пассажиров, и с учетом того, что уже обслужено 4,5 млн, аэропорт достигнет этой цели.

Одиня отметила, что очень хорошо развивается транзитный пассажиропоток, который в настоящее время составляет почти 25% общего числа пассажиров. Хорошие результаты дали и новые маршруты на Балканы.

По словам руководителя аэропорта, в 2025 году количество обслуженных пассажиров может составить 7,4 млн человек, а в 2027 году аэропорт планирует обслужить 9 млн пассажиров.

Как сообщалось, в 2023 году Рижский аэропорт обслужил 6,631 млн пассажиров, что на 23,2% больше, чем в 2022 году (5,381 млн), но на 15% меньше, чем до пандемии - в 2019 году, когда было обслужено 7,798 млн пассажиров.

За семь месяцев 2024 года в аэропорту обслужено 3,91 млн пассажиров, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года.