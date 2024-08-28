В 2027 году Рижский аэропорт планирует обслужить 9 млн пассажиров, рассказала в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 председатель правления аэропорта Лайла Одиня.
К 2027 году Рижский аэропорт планирует увеличить пассажиропоток на 2 млн человек
Она сообщила, что в 2024 году аэропорт планирует обслужить чуть более 7 млн пассажиров, и с учетом того, что уже обслужено 4,5 млн, аэропорт достигнет этой цели.
Одиня отметила, что очень хорошо развивается транзитный пассажиропоток, который в настоящее время составляет почти 25% общего числа пассажиров. Хорошие результаты дали и новые маршруты на Балканы.
По словам руководителя аэропорта, в 2025 году количество обслуженных пассажиров может составить 7,4 млн человек, а в 2027 году аэропорт планирует обслужить 9 млн пассажиров.
Как сообщалось, в 2023 году Рижский аэропорт обслужил 6,631 млн пассажиров, что на 23,2% больше, чем в 2022 году (5,381 млн), но на 15% меньше, чем до пандемии - в 2019 году, когда было обслужено 7,798 млн пассажиров.
За семь месяцев 2024 года в аэропорту обслужено 3,91 млн пассажиров, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года.
Оборот аэропорта "Рига" в первом полугодии этого года составил 35,889 млн евро, что на 4,2% больше, чем за тот же период прошлого года, а прибыль предприятия снизилась на 3,7% - до 2,111 млн евро, свидетельствуют опубликованные аэропортом данные.
Доходы аэропорта от авиационных услуг составили 20,68 млн евро (+1%), доходы от неавиационных услуг - 15,209 млн евро (+8,9%).
В первом полугодии аэропорт обслужил 29 475 авиарейсов, что на 1,7% больше, чем за тот же период прошлого года.
Спрос на грузовые авиаперевозки по сравнению с первым полугодием прошлого года снизился на 10,1% - через аэропорт транспортировано 8424 тонны авиагрузов. Как отмечает аэропорт, в последние месяцы наметились признаки возобновления роста грузовых авиаперевозок, в основном за счет военных рейсов и начала регулярных грузовых рейсов Lufthansa Cargo с мая этого года.
Операционные расходы аэропорта в первой половине 2024 года составили 36 млн евро, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Объем инвестиций в развитие аэропорта в этот период составил 4,4 млн евро.
В первом полугодии прошлого года оборот Рижского аэропорта составил 34,425 млн евро, прибыль - 2,192 млн евро. В целом за прошлый год оборот аэропорта составил 72,501 млн евро, что на 25,2% больше, чем в 2022 году, а прибыль увеличилась в 5,6 раза - до 1,612 млн евро.
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