Главное за 29 августа Кариньш уходит из Сейма, в центре Риги сбит мальчик и Латвия не отдаст России Юрашса

29 августа в широкий прокат выходит "Поток" (Straume) - сенсация латвийской мультипликации, попавшая в спецпрограмму Каннского кинофестиваля и заслужившая восторженные отклики критиков и киноделов по всему миру. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" ознакомился с достижением отечественного кино и рассказывает, что же особенного в мультфильме молодого режиссера Гинта Зилбалодиса.

Rus.Postimees связался с человеком, который вместе с Павлом Дуровым сначала сделал соцсеть "ВКонтакте", а потом мессенджер Telegram. Наш собеседник подробно прокомментировал происходящее с миллиардером во Франции и рассказал о том, кто вообще такой Павел Дуров.

Газохранилища в Европе заполнены в среднем на 91%, а цена на газ за последний месяц упала почти на 10%. В связи с этим возникает вопрос - позволит ли высокое заполнение газохранилищ снизить цены на газ для потребителей в Латвии?

В январе 2024 года в переполненном приемном отделении медицинского центра Ноттингем-Квинс лежащей без сознания была найдена Инга Рублите - работающая в Великобритании гражданка Латвии и мать двоих детей. Ее семья несколько месяцев ждала ответов на вопросы о трагедии, которая могла бы и не случиться, так как у врачей было по меньшей мере две возможности спасти ее жизнь. Сестра-близнец Инги - Инесе Бриеде - прокомментировала результаты расследования.

28 августа в клубе First выступил популярный американский рэпер Tyga. Посмотрите фото с выступления музыканта и оцените стиль гостей!

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