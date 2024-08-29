Четверг подходит к концу, и мы вспоминаем, что важного случилось за день: экс-премьер Кришьянис Кариньш сложил мандат депутата Сейма, полиция раскрыла подробности трагедии с маленькой девочкой в Олайне, а хоккейные боссы решили не включать в сборную Латвии вратаря Артура Шилова. Об этих и других событиях четверга, 29 августа, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 29 августа ⟩ Кариньш уходит из Сейма, в центре Риги сбит мальчик и Латвия не отдаст России Юрашса
Новости Латвии:
Парламентарий, бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш складывает мандат депутата Сейма, сообщил агентству LETA руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс.
Латвия не будет выполнять запрос России об аресте и экстрадиции бывшего депутата Сейма Юриса Юрашса, заявили агентству LETA в прокуратуре.
Убитой в Олайне девочке было пять лет, а найденный возле дома мужчина - ее отец, выяснило агентство LETA в Государственной полиции.
В связи с подозрениями о возможном экспорте в Россию таможня не позволила вывезти из Латвии 15 новых автомобилей Porsche, сообщили агентству LETA представители Службы госдоходов (VID).
Государственная полиция 29 августа прекратила поиски без вести пропавшего Андриса Страдса - мужчина найден без признаков жизни.
29 августа в центре Риги, на перекрестке улиц Таллинас и Красотаю, произошло ДТП, в котором пострадал мальчик, свидетельствует запись на платформе X (ранее - Twitter).
В четверг, 29 августа, в бывшем помещении Elkor Plaza на Бривибас гатве в Риге открывается торговый центр Teika Plaza, сообщили представители центра.
Сборная Латвии по хоккею сыграет в квалификационном турнире на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине без вратаря Артура Шилова.
За рубежом:
В России возбудили уголовное дело против бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Павла Попова. Он обвиняется в мошенничестве, сообщает "Медуза" со ссылкой на Следственный комитет РФ.
В Донецкой области россияне в данный момент предпринимают ключевые усилия, их самые большие силы сосредоточены именно там, заявил президент Украины. Он также сообщил о продолжении наступления ВСУ в РФ.
В Беларуси впервые была применена авиация, чтобы сбить российский беспилотник "Шахед", который залетел в ее воздушное пространство, сообщает белорусский мониторинговый проект "Белорусский Гаюн".
В воскресенье в Дании двое мальчиков в возрасте девяти и 12 лет были погребены под песком в результате оползня. После спасения их на вертолете доставили в больницу, однако оба ребенка скончались.
Интересное чтиво:
Публикация TVNET+ "Торренты и пиратские онлайн-кинотеатры блокируют. Ждут ли пользователей штрафы?" вызвала большой интерес читателей. В продолжение темы Госполиция дала порталу развернутый комментарий со ссылками на нормативные акты – к какой ответственности могут привлечь незаконопослушных зрителей. К слову, в соседней Литве пользователей уже вовсю штрафуют за скачанные "пиратские" фильмы и аудиокниги.
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