Уже в воскресенье и понедельник у торговцев цветами будет полно работы - потоками потекут покупатели, которые захотят приобрести на начало учебного года самые красивые букеты и срезанные цветы. Каждый год можно услышать, что торговцы в праздничное время повышают цены на цветы, поэтому TVNET выяснил, сколько стоят цветы за несколько дней до праздника, а также поинтересовался на базарчиках и в цветочных салонах по поводу предстоящего бума покупок. Кроме того, мы подготовили и советы, чтобы срезанные осенние цветы сохранялись в вазе свежими как можно дольше.