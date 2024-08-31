Уже в воскресенье и понедельник у торговцев цветами будет полно работы - потоками потекут покупатели, которые захотят приобрести на начало учебного года самые красивые букеты и срезанные цветы. Каждый год можно услышать, что торговцы в праздничное время повышают цены на цветы, поэтому TVNET выяснил, сколько стоят цветы за несколько дней до праздника, а также поинтересовался на базарчиках и в цветочных салонах по поводу предстоящего бума покупок. Кроме того, мы подготовили и советы, чтобы срезанные осенние цветы сохранялись в вазе свежими как можно дольше.
Сколько стоят цветы на Центральном рынке? Портал TVNET отправился туда 30 августа, чтобы своими глазами увидеть предложение и цены на цветы. Также мы побывали на цветочном базарчике "Сакта" и узнали предложения Имантского и Плявниекского рынков.
Как правильно срезать осенние цветы? Как сохранить их в вазах как можно дольше? Несколько ценных советов, которые пригодятся не только через несколько дней, но и на других праздничных мероприятиях.