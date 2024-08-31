Видео Мужчина купил долю в квартире; но не смог попасть в свою комнату

Язеп, зритель программы Латвийского телевидения (LTV) 4.studija, два года назад купил недвижимость в Риге на аукционе. Сначала он думал, что покупает однокомнатную квартиру, но это оказалась комната в двухкомнатной квартире.

Язеп утверждал, что перед аукционом у него не было возможности увидеть, как выглядит квартира изнутри, так как его даже тогда не пустили в дом. Однако, не приняв во внимание это обстоятельство, он все же купил недвижимость за 6520 евро.

Только тогда Язеп понял, что купил совместную собственность. Он зарегистрировал ее в Земельной книге, сделал декларацию, но внутрь его не пустили.

"Я позвонил, пришел, сказал, что я владелец одной комнаты - впустите меня! Девушка поставила передо мной молодого человека, который произвел на меня психологическое впечатление. Если бы я не уехал, на меня бы произвели физическое впечатление. Меня не пустили. Я написала в полицию о насилии в отношении меня. Полиция не отреагировала", - говорит Язеп.

Попытка попасть в помещение