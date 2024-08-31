Мужчина купил на аукционе скромную однокомнатную квартиру, причем по очень привлекательной цене, но потом узнал, что она находится в долевой собственности. Юрист подчеркивает, что прежде чем покупать недвижимость на аукционе, следует выяснить, продается имущество, которое принадлежит одному лицу, или долевые части. Об этом сообщает портал LSM.lv.
Видео ⟩ Мужчина купил долю в квартире; но не смог попасть в свою комнату
Язеп, зритель программы Латвийского телевидения (LTV) 4.studija, два года назад купил недвижимость в Риге на аукционе. Сначала он думал, что покупает однокомнатную квартиру, но это оказалась комната в двухкомнатной квартире.
Язеп утверждал, что перед аукционом у него не было возможности увидеть, как выглядит квартира изнутри, так как его даже тогда не пустили в дом. Однако, не приняв во внимание это обстоятельство, он все же купил недвижимость за 6520 евро.
Только тогда Язеп понял, что купил совместную собственность. Он зарегистрировал ее в Земельной книге, сделал декларацию, но внутрь его не пустили.
"Я позвонил, пришел, сказал, что я владелец одной комнаты - впустите меня! Девушка поставила передо мной молодого человека, который произвел на меня психологическое впечатление. Если бы я не уехал, на меня бы произвели физическое впечатление. Меня не пустили. Я написала в полицию о насилии в отношении меня. Полиция не отреагировала", - говорит Язеп.
Попытка попасть в помещение
Однако Язеп хотел войти в приобретенную совместную собственность, чтобы хотя бы посмотреть, как выглядит его часть имущества, но другая владелица квартиры была неумолима в своих телефонных разговорах. Тогда Язеп решил обратиться в суд. Суд принял решение о "вступлении во владении", однако мужчину по-прежнему не пустили в купленную им часть квартиры.
Язеп обратился к судебному приставу, заплатив 160 евро, но в квартиру так и не вошел.
"Другая сторона" показала мне туалет, лестницу, участок земли, но не квартиру, где я задекларирован - мою собственность", - заявил он.
Мужчина понимает, что если он по незнанию купил долю в совместной собственности, то жить в двух проходных комнатах двум совершенно незнакомым людям, которые друг другу не очень нравятся, не получится. Поэтому он попытался предложить второй стороне разные варианты: заплатить за аренду или выкупить комнату. Он также пытался продать комнату, но покупателей тоже не пустили.
Другой собственник предлагает выкупить долю Язепа
Вместе с программой Язеп во второй раз попытался проникнуть в помещение в сопровождении судебного пристава и полиции. Второй владелец не пригласил его войти, но перечислил все счета за коммунальные услуги, которые Язеп не оплатил за два года.
Однако эта встреча оказалась более плодотворной, чем предыдущая и хозяйка сама предложила купить долю Язепа.
Программа 4.studija выяснила, что сделка состоялась, и Язепс уже продал свою долю совладельцу.
Несмотря на то, что эта двухлетняя совершенно абсурдная эпопея закончилась благополучно, оказывается, ситуации, в которые попал Язеп по неосторожности и незнанию, вовсе не редкость, говорят юристы.
Юрист: необходимо убедиться, покупается недвижимость или доля владения
Присяжный адвокат Евгений Шумейко признался, что в своей практике периодически сталкивается со случаями, когда люди предварительно не провели достаточного исследования и не уточнили свои права, поэтому узнают, что такое совместная собственность, только тогда, когда сами становятся совладельцами.
Совместная собственность - это право на одну неделимую вещь, принадлежащую нескольким лицам. Без согласия остальных совладельцев вы не можете ничего начинать со своей предполагаемой долей - ни продавать, ни перестраивать, ни сдавать в аренду.
"Аукцион - это другой правовой институт. Согласия не требуется, но совладельцы также могут сами участвовать в аукционе", - пояснил Шумейко.
Как отметил юрист, сейчас торги проводятся в электронном виде, а выписка из оценки недвижимости доступна на портале электронных аукционов,
где можно получить информацию о том, принадлежит ли выставленное на аукцион имущество одному лицу или оно является совместными долями.
Юрист призывает всех, кто решил купить квартиру на аукционе, не стесняться и в случае недоразумений обратиться к судебному приставу перед торгами или проконсультироваться с юристом. Решение, к которому удалось прийти Язепу и другому совладельцу, гораздо выгоднее для обеих сторон, чем возможный судебный процесс.
Видео: Сюжет программы 4.studija
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