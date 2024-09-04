По информации Евростата, в прошлом году производство пива в Евросоюзе сократилось на 5%, а в Латвии упало на 8%. Аналогичная тенденция наблюдается и в соседних Литве и Эстонии. Однако не все так просто: одновременно с этим растут как на дрожжах обороты производства безалкогольного пива. В ЕС оно выросло на 13,5%, а в Латвии — на 23,2%.
Пивная индустрия в Латвии переживает ощутимые изменения
В 2023 году страны Евросоюза произвели 32,5 миллиарда литров алкогольного пива и 1,8 миллиарда литров пива с содержанием алкоголя менее 0,5% или вовсе без него, что в сумме составило 34,3 миллиарда литров.
Однако по сравнению с 2022 годом производство алкогольного пива в ЕС сократилось на 5%, что эквивалентно снижению на 1,7 миллиарда литров. В то же время производство безалкогольного пива, напротив, показало рост — на 13,5%, увеличившись на 0,2 миллиарда литров.
В Латвии в 2023 году было произведено 76,6 миллиона литров пива, тогда как годом ранее этот показатель составлял 83,2 миллиона литров. Производство пива с содержанием алкоголя менее 0,5% или безалкогольного в Латвии достигло 0,7 миллиона литров, что выше прошлогоднего показателя в 0,5 миллиона литров.
Таким образом, снижение производства обычного пива в Латвии составило 8%. Для сравнения: в Эстонии этот показатель упал на 20,5%, а в Литве — на 7,4%. Однако ситуация с безалкогольным пивом противоположная.