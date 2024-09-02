airBaltic снизит свой капитал на сотни миллионов евро в преддверии IPO

Согласно правилам уменьшения основного капитала, прежний основной капитал airBaltic в размере 596,473 млн евро после снижения составит 25,179 млн евро.

Сейчас основной капитал компании состоит из 25 647 282 акций категории А, при этом номинальная стоимость каждой акции составляет 10 евро; 74 323 152 акций категории B с номинальной стоимостью каждой акции 3 евро; 113 164 518 акций категории C с номинальной стоимостью каждой акции 1 евро, а также 38 660 300 акций категории D номинальной стоимостью 10 центов.

В преддверии IPO airBaltic решила упростить структуру акций компании, чтобы она стала более привлекательной для инвесторов. Этот вопрос обсуждался на заседании правительства 30 августа, когда Кабмин рассматривал вопросы о подготовке airBaltic к IPO.

Номинальная стоимость всех акций категорий A, B и C снижается до 10 центов, а 571,293 млн евро будут направлены на покрытие накопленных убытков прошлых лет. Кроме того, акционерам не будет выплачена компенсация в связи с уменьшением номинальной стоимости акций этих категорий, говорится в правилах.