В ходе подготовки к первоначальному публичному предложению акций (IPO) основной капитал латвийской национальной авиакомпании airBaltic будет снижен на 571,293 млн евро, а также будет упрощена нынешняя структура акций предприятия, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv.
airBaltic снизит свой капитал на сотни миллионов евро в преддверии IPO
Согласно правилам уменьшения основного капитала, прежний основной капитал airBaltic в размере 596,473 млн евро после снижения составит 25,179 млн евро.
Сейчас основной капитал компании состоит из 25 647 282 акций категории А, при этом номинальная стоимость каждой акции составляет 10 евро; 74 323 152 акций категории B с номинальной стоимостью каждой акции 3 евро; 113 164 518 акций категории C с номинальной стоимостью каждой акции 1 евро, а также 38 660 300 акций категории D номинальной стоимостью 10 центов.
В преддверии IPO airBaltic решила упростить структуру акций компании, чтобы она стала более привлекательной для инвесторов. Этот вопрос обсуждался на заседании правительства 30 августа, когда Кабмин рассматривал вопросы о подготовке airBaltic к IPO.
Номинальная стоимость всех акций категорий A, B и C снижается до 10 центов, а 571,293 млн евро будут направлены на покрытие накопленных убытков прошлых лет. Кроме того, акционерам не будет выплачена компенсация в связи с уменьшением номинальной стоимости акций этих категорий, говорится в правилах.
Таким образом, основной капитал airBaltic после сокращения составит 25,179 млн евро и будет состоять из 251 795 252 дематериализованных акций с номинальной стоимостью каждой акции в 10 центов. Каждая акция даст право на один голос на собрании акционеров компании, право на дивиденды и ликвидационную квоту.
В компании подчеркивают, что это технический бухгалтерский процесс, который не меняет ни стоимость авиакомпании, ни стоимость государственного пакета акций.
На заседании правительства 30 августа были рассмотрены и другие предпосылки для успешного IPO и консолидации категорий акций, в том числе сохранение пунктов назначения и количества полетов и Рижского аэропорта как основной базы airBaltic.
Ранее сообщалось, что государство решило в преддверии IPO сократить долю в airBaltic с 98% до 25%.
Аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, а также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро в противоположность убыткам годом ранее.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1, принадлежащему датскому предпринимателю Ларсу Тусену, - 2,03%.
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