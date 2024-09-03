airBaltic разместила акции: сколько миллионов компания планирует привлечь?

Такую сумму планируется привлечь для достижения всех целей и задач, поставленных в бизнес-плане airBaltic, подчеркнул он.

Васкс также отметил, что сумма, на которую будет уменьшен основной капитал airBaltic, а именно, 571,293 млн евро, выглядит большой, но это не изменит стоимости компании.

Финансовый директор авиакомпании Витольд Яковлев пояснил, что уменьшение основного капитала - математический процесс, когда акции четырех категорий с разной номинальной стоимостью приравниваются к наименьшей номинальной стоимости, то есть к 10 центам. Он подчеркнул, что это не изменит процентную долю акционеров в капитале компании.

Стратегического инвестора представители авиакомпании на пресс-конференции не назвали, но исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что объявление инвестора станет "положительным сюрпризом".

Как сообщалось, 30 августа на закрытом заседании правительство постановило, что государство после IPO airBaltic должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию предприятия.

В рамках подготовки к IPO основной капитал airBaltic будет уменьшен на 571,293 млн евро, а также будет упрощена структура акций. После уменьшения капитал компании составит 25,179 млн евро.

Номинальная стоимость акций категорий A, B и C будет снижена до 10 центов, а 571,293 млн евро будут направлены на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

В прошлом году airBaltic перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше 2022 года, и выполнила 44 100 рейсов, что на 18,3% больше.

Аудированный оборот airBaltic составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года. Также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Государству принадлежат 97,97% акций airBaltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%

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