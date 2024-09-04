Списало ли государство инвестиции в airBaltic как убытки? Министры пояснили свое решение

Также, по мнению министра сообщения Каспара Бришкенса, выгода для государства от airBaltic превышает те сотни миллионов, которые правительство вложило в компанию.

"Компания прямо и косвенно принесла положительную отдачу от своей деятельности. Конечно, с точки зрения сегодняшнего дня мы не можем исправить потери, произошедшие 15 лет назад, и потери, произошедшие во время Covid-19. Но именно поэтому, выходя на IPO, правление и наблюдательный совет, реализуя свой бизнес-план, ищут возможности для привлечения капитала, чтобы компания могла расти дальше", - сказал Бришкенс.

В свою очередь, по оценке министра финансов Арвила Ашераденса, несколько сотен миллионов, которые государство вложило в спасение airBaltic от банкротства в период Covid-19, не подлежат возврату.

На вопрос, означает ли уменьшение капитала airBaltic на 571 миллион долларов, что инвестиции государства были списаны в убыток, Ашераденс сказал: "Вы можете посмотреть на это так, но я бы призвал вас не делать этого. В целом мы видим, что airBaltic выбрала бизнес-стратегию, направленную на очень быстрый рост. За этот рост приходится платить, и я считаю неправильным, что такой быстрорастущий бизнес финансируется государством".