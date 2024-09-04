Решение правительства уменьшить уставный капитал airBaltic более чем на полмиллиарда евро вызвало широкий резонанс и ряд вопросов. Означает ли это решение, что государство потеряло сотни миллионов, вложенных в авиакомпанию, почему общественность поздно проинформировали о том, что было решено на закрытом заседании, и должен ли кто-то также нести ответственность за "списание" денег налогоплательщиков? В вопросе разбирались журналисты TV3 Ziņas.
Списало ли государство инвестиции в airBaltic как убытки? Министры пояснили свое решение
В пятницу, 30 августа, за закрытыми дверями правительство решило, что уставный капитал airBaltic будет уменьшен на 571 миллион евро, которые будут направлены на покрытие убытков, накопленных в предыдущие годы.
Как поясняют в авиакомпании, это необходимо для того, чтобы сделать airBaltic более привлекательной для потенциальных инвесторов в рамках подготовки к первичному размещению акций компании на фондовой бирже. В авиационной отрасли это называется "процессом бухгалтерского учета".
"Конечно, вопрос капитала выглядит... Как бы сказать, суммы большие, но, по сути, стоимость компании не меняется в зависимости от этого капитала. Эту цену определит рынок", - сказал председатель совета директоров airBaltic Клавс Васкс.
"Списание" более полумиллиарда вызвало опасения по поводу того, не потеряла ли страна безвозвратно все эти деньги.
Исполнительный директор airBaltic пояснил, что государство вложило в авиакомпанию 526 миллионов евро, но более 400 миллионов были возвращены косвенно - в виде уплаченных налогов.
"Таким образом, оставшаяся невозвращенная сумма денег налогоплательщиков и государственных инвестиций составляет около 100 миллионов долларов. Но следует учитывать, что авиакомпания ежегодно добавляет к валовому внутреннему продукту более миллиарда евро", - утверждает исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
Также, по мнению министра сообщения Каспара Бришкенса, выгода для государства от airBaltic превышает те сотни миллионов, которые правительство вложило в компанию.
"Компания прямо и косвенно принесла положительную отдачу от своей деятельности. Конечно, с точки зрения сегодняшнего дня мы не можем исправить потери, произошедшие 15 лет назад, и потери, произошедшие во время Covid-19. Но именно поэтому, выходя на IPO, правление и наблюдательный совет, реализуя свой бизнес-план, ищут возможности для привлечения капитала, чтобы компания могла расти дальше", - сказал Бришкенс.
В свою очередь, по оценке министра финансов Арвила Ашераденса, несколько сотен миллионов, которые государство вложило в спасение airBaltic от банкротства в период Covid-19, не подлежат возврату.
На вопрос, означает ли уменьшение капитала airBaltic на 571 миллион долларов, что инвестиции государства были списаны в убыток, Ашераденс сказал: "Вы можете посмотреть на это так, но я бы призвал вас не делать этого. В целом мы видим, что airBaltic выбрала бизнес-стратегию, направленную на очень быстрый рост. За этот рост приходится платить, и я считаю неправильным, что такой быстрорастущий бизнес финансируется государством".
"Мы переходим на новый уровень. Он будет финансироваться частными инвесторами, и я очень надеюсь, что он будет успешным. Более 300 миллионов - это деньги периода Covid-19. И ни одна из европейских авиакомпаний так и не вернула эти деньги правительствам. Если посмотреть на это, то 300 миллионов - это относительно... это не маленькая инвестиция, если смотреть на нее с точки зрения денег налогоплательщиков. Но если мы смотрим на компанию, которая растет, я думаю, что это адекватная выплата", - продолжил Ашераденс.
Хотя решение на сумму более полумиллиарда евро правительство приняло уже в пятницу, 30 августа, после закрытого заседания о нем не было сказано ни слова. Об этом стало известно только 2 сентября и только потому, что об этом свидетельствовала запись на сайте Firmas.lv.
Возникает вопрос - приемлемо ли такое общение с общественностью по поводу столь важных решений?
"Всегда можно рассказать подробнее, объяснить лучше. И мне жаль, что, возможно, это объяснение пришло немного позже, чем можно было ожидать", - сказала премьер-министр Эвика Силиня.
Министр сообщения Каспар Бришкенс, признает, что в общении с общественностью была допущена ошибка, которую следует избегать в будущем, чтобы не навредить предстоящей продаже акций airBaltic: "Определенно, это могло бы быть лучше. Да, я согласен, что, возможно, в пятницу могло быть больше информации".
Решение об уменьшении уставного капитала также поставило вопрос о том, должен ли кто-то взять на себя ответственность за "списание" более полумиллиарда евро.
"Конечно, это всегда можно оценить и задать такой вопрос. Глядя на это сейчас с экономической точки зрения, я хочу сказать, что у нас есть авиакомпания, которая обеспечивает достаточно большую долю ВВП", - указал Ашераденс.
"В настоящее время правление и совет несут полную ответственность за реализацию этого бизнес-плана", - сказал Бришкенс.
airBaltic хочет привлечь 300 миллионов евро в ходе первичного предложения акций. До сих пор государству принадлежало менее 98% акций авиакомпании. После размещения акций на бирже государство планирует сохранить за собой 25% плюс одну акцию. Это позволило бы правительству блокировать решения остальных акционеров, если они не отвечают интересам государства.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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