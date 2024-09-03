Потенциальный инвестор airBaltic - хорошо известное всем нам предприятие, сообщил Валайнис

Ранее исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что объявление инвестора для общества станет "позитивным сюрпризом".

Валайнис согласен с Гауссом и подчеркивает, что инвестор - хорошо известное всем предприятие и важно, будет ли оно готово прийти на всех выдвинутых правительством условиях.

Как уже сообщалось, airBaltic в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) планирует привлечь около 300 млн евро, сообщил на пресс-конференции во вторник, 3 сентября, председатель совета авиакомпании Клавс Васкс.

Такую сумму планируется привлечь для достижения всех целей и задач, поставленных в бизнес-плане airBaltic, подчеркнул он.

Васкс также отметил, что сумма, на которую будет уменьшен основной капитал airBaltic, а именно, 571,293 млн евро, выглядит большой, но это не изменит стоимости компании.

В пятницу, 30 августа, правительство на закрытом заседании согласилось с тем, что государство должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию в капитале airBaltic после IPO.

В рамках подготовки к IPO основной капитал airBaltic будет уменьшен на 571,293 млн евро, а также будет упрощена структура акций. После уменьшения капитал компании составит 25,179 млн евро.

Номинальная стоимость акций категорий A, B и C будет снижена до 10 центов, а 571,293 млн евро будут направлены на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

В прошлом году airBaltic перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше 2022 года, и выполнила 44 100 рейсов, что на 18,3% больше.

Аудированный оборот airBaltic составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года. Также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Государству принадлежат 97,97% акций airBaltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.

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