Власти расширяют поддержку при покупке или строительстве жилья

Во вторник, 3 сентября, правительство утвердило поправки в правила Кабинета министров о государственной помощи на приобретение или строительство жилья, которые предусматривают повышение порога дохода для получения субсидий в рамках программы господдержки Balsts, введенной с июля 2020 года.

С 1 марта 2018 года, когда вступили в силу эти правила, для получения субсидии доход одного члена семьи до уплаты налогов не мог превышать 17 тысяч евро в год. В дальнейшем, чтобы иметь право на получение поддержки, семья, имеющая не менее трех детей, а также семья, ожидающая третьего ребенка, или семья с ребенком-инвалидом должна будет иметь средний доход не более 23 тысяч евро на члена семьи за последние 12 месяцев.