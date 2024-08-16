За чей счет будет строиться Rail Baltica? Надежда на частные деньги

На столе все варианты - частное партнерство, концессии, займы. В конце сентября мы планируем принести в правительство первые выводы", - сказала заместитель председателя правления RB RAIL Кития Грушкевица.

Пока же Министерство сообщения готовит поправки к закону о реализации железнодорожного проекта Rail Baltica, которые определят, кто и за что отвечает в проекте, сообщила в четверг, 15 августа, на встрече со СМИ заместитель госсекретаря Минсообщения по вопросам Rail Baltica Кристине Малнача. Об этом сообщает LETA.

Малнача отметила: сейчас известно, что есть Минсообщения, есть реализующие проект предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) и совместное предприятие стран Балтии RB Rail, кроме того, в отдельных случаях необходимы решения Кабинета министров по проекту, а также необходимо информировать Сейм о ходе проекта.

Однако Минсообщения законом хочет определить те рамки, которыми будет четко установлено, какой орган за какие вопросы отвечает.

"В законе ранее эти нормы не оговаривались, это было оговорено в других различных нормативных актах. Конечно, заключены и договоры делегирования между Минсообщения и EDzL с полномочиями RB Rail, в которых определено, что входит в компетенцию каждого органа, но силой закона нужно обозначить конкретно и четко ответственность - в какой момент и кому принадлежит окончательное слово при принятии решения", - сказала Малнача.

В частности, она отметила, что проект такого масштаба, как Rail Baltica, не может быть проектом только одного предприятия или одного министерства, так как недостаточно только национального решения - необходимо учитывать межгосударственные соглашения и решение Еврокомиссии, которое одобряют все страны-участницы. "Поэтому в конце концов все нельзя свети к ответственности Минсообщения или конкретного предприятия", - отметила Малнача.

Как сообщалось, что в соответствии с докладом об исследовании ситуации в проекте Rail Baltica, проведенным высшими ревизионными учреждениями стран Балтии, сейчас нет ясности относительно модели эксплуатации и управления железнодорожной магистралью Rail Baltica.

Согласно данным последнего анализа, общие затраты на строительство железнодорожной магистрали в Балтии могут составить 23,8 млрд евро, в том числе затраты на первую очередь - 15,3 млрд евро, из них в Латвии - 6,4 млрд евро. В 2017 году расходы на реализацию проекта планировались в размере 5,8 млрд евро.

В Латвии строительство основной линии Rail Baltica планируется начать в 2024 году.

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