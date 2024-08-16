Одним из источников финансирования проекта Rail Baltic могут стать частные инвесторы. На каких условиях бизнес готов был бы строить проект за свой счет рассказывает программа "Сегодня вечером" на LSM+.
За чей счет будет строиться Rail Baltica? Надежда на частные деньги
Для строительства первого этапа Rail Baltica Латвии необходимо 700 млн евро, которые она надеялась получить из фондов ЕС, но Европа выделила только 346 млн евро. Причем эти средства предоставят на строительство части основной линии и на некоторые проекты.
Все объемные работы в Риге - новый мост через Даугаву или строительство рельс - будут осуществляться за счет Латвии, или частных инвесторов.
"По сути, это был бы договор, который обеспечивал инвестору стабильный поток средств после того, как он построит объект. И это своего рода выгода для него. Такое публично-частное партнерство сейчас выглядит, как самая реальная опция. Но для этого нужно время - это 2-3 года до того, как мы могли бы подписать какой-либо договор", - сказал глава департамента финансов и экономики RB RAIL Оярс Даугавиетис.
Сообщается, что первые переговоры уже прошли, сейчас оценивается, какая часть проекта может быть интересна частным инвесторам. При этом, отмечается, что привлечение частного партнера удорожит проект.
Также государство ищет и другие способы финансирования.
"В Латвии создана рабочая группа, в которую входит и министерство сообщения, и Минфин, и Eiropas Dzelzceļa līnijas, и RB Rail. Рассматриваются абсолютно все сценарии, чтобы понять, какой из них будет самым экономически выгодным в долгосрочной и в краткосрочной перспективе.
На столе все варианты - частное партнерство, концессии, займы. В конце сентября мы планируем принести в правительство первые выводы", - сказала заместитель председателя правления RB RAIL Кития Грушкевица.
Пока же Министерство сообщения готовит поправки к закону о реализации железнодорожного проекта Rail Baltica, которые определят, кто и за что отвечает в проекте, сообщила в четверг, 15 августа, на встрече со СМИ заместитель госсекретаря Минсообщения по вопросам Rail Baltica Кристине Малнача. Об этом сообщает LETA.
Малнача отметила: сейчас известно, что есть Минсообщения, есть реализующие проект предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) и совместное предприятие стран Балтии RB Rail, кроме того, в отдельных случаях необходимы решения Кабинета министров по проекту, а также необходимо информировать Сейм о ходе проекта.
Однако Минсообщения законом хочет определить те рамки, которыми будет четко установлено, какой орган за какие вопросы отвечает.
"В законе ранее эти нормы не оговаривались, это было оговорено в других различных нормативных актах. Конечно, заключены и договоры делегирования между Минсообщения и EDzL с полномочиями RB Rail, в которых определено, что входит в компетенцию каждого органа, но силой закона нужно обозначить конкретно и четко ответственность - в какой момент и кому принадлежит окончательное слово при принятии решения", - сказала Малнача.
В частности, она отметила, что проект такого масштаба, как Rail Baltica, не может быть проектом только одного предприятия или одного министерства, так как недостаточно только национального решения - необходимо учитывать межгосударственные соглашения и решение Еврокомиссии, которое одобряют все страны-участницы. "Поэтому в конце концов все нельзя свети к ответственности Минсообщения или конкретного предприятия", - отметила Малнача.
Как сообщалось, что в соответствии с докладом об исследовании ситуации в проекте Rail Baltica, проведенным высшими ревизионными учреждениями стран Балтии, сейчас нет ясности относительно модели эксплуатации и управления железнодорожной магистралью Rail Baltica.
Согласно данным последнего анализа, общие затраты на строительство железнодорожной магистрали в Балтии могут составить 23,8 млрд евро, в том числе затраты на первую очередь - 15,3 млрд евро, из них в Латвии - 6,4 млрд евро. В 2017 году расходы на реализацию проекта планировались в размере 5,8 млрд евро.
В Латвии строительство основной линии Rail Baltica планируется начать в 2024 году.
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