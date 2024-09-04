Глава Банка Латвии призвал ввести налог на сверхприбыль банков уже в этом году

"Государству нужны деньги на безопасность, и банковский сектор - один из вариантов, где эти деньги можно взять", - сказал Казакс.

Президент Банка Латвии также отметил, что налог на прибыль должен взиматься с банков в течение нескольких лет, пока у них есть излишки, и этот налог должен быть связан с целевым показателем кредитования, то есть банки, которые не выполняют целевой показатель кредитования, будут платить налог в полном объеме, а банки, которые его выполняют, будут платить меньше.

"Решение должны принимать политики, но в этом году я думаю, что этот вариант обязательно должен быть использован", - сказал Казакс.

Ранее член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис назвал идею политиков о введении налога на сверхприбыль банков "карательным налогом", а не стимулом для увеличения объемов кредитования.

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