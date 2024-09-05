Минздрав: что происходит с квотами на прием и нужны ли дополнительные деньги

Как заявил парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский,

нынешняя тенденция в предоставлении амбулаторных и стационарных медицинских услуг положительная. В целом ситуация хорошая, и в первой половине этого года не было серьезных переработок.

По этой причине не планируется выделять дополнительные средства больницам.

Директор NVD Арис Каспаранс отметил, что дополнительное финансирование, уже выделенное в начале этого года, значительно превышает 140 миллионов евро, выделенных за тот же период прошлого года.

Представители NVD также подчеркнули важность планирования финансирования на 12-месячный период.

"Нельзя допустить, чтобы в начале года предоставлялось больше услуг, а в конце - меньше. Поэтому мы больше следим за выполнением, чтобы не возникало непропорциональной ситуации, когда поступают сообщения о том, что та или иная лечебная услуга недоступна", - сказал Каспаранс.

Директор департамента медицинских услуг NVD Алда Рейника сообщила, что в период с 2019 по 2024 год общее финансирование услуг увеличилось почти на 500 миллионов евро.

По ее словам, утверждения медицинских учреждений о том, что все средства уже израсходованы, не имеют под собой оснований, поскольку каждый месяц медицинские учреждения получают 1/12 часть от общего объема финансирования. Таким образом, запланированное на год финансирование не исчерпано, поэтому медицинские учреждения должны оказывать услуги до конца года за счет выделенных средств.

Рейника отметила, что на некоторые услуги распространяется лимит, или "квота", а другие оплачиваются в зависимости от фактического количества оказанных услуг.

Переработки возникают, когда медицинские учреждения не соблюдают запланированное на год государственное финансирование. Самые большие переработки возникают по таким услугам, как общая хирургия, оториноларингология, реабилитация, гинекология.

В то же время представители службы подчеркнули, что наивно ожидать полного исчезновения очередей на услуги.

Проблема зачастую вызвана "искусственными очередями" - почти 20% пациентов не приходят на прием, тем самым удлиняя очередь и создавая даже тройные записи в разных медицинских учреждениях.

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