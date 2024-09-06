Вот уже несколько недель на полках магазина top! в Яунелгаве не встретишь кофе Liepāja. Привычное место красных и синих банок заняли другие марки, но объяснений исчезновению местного продукта у продавцов нет. Связавшись с администрацией сети магазинов, портал tv3.lv узнал, что 10 июля Liepājas kafijas fabrika объявила о прекращении производства.
Легендарный "Лиепайский кофе" исчез с полок магазинов. Почему?
"Лиепайский кофе" в сети магазинов top! всегда был в ассортименте и до сих пор не убран, подчеркнули порталу tv3.lv в отделе маркетинга сети.
"10 июля мы получили сообщение от производителя о том, что он прекращает производство и поэтому не сможет доставить продукт. В качестве причины, из-за которой производство кофе остановлено, была названа "форс-мажорная ситуация", - сообщили порталу tv3.lv в сети магазинов top!.
Представители компании отметили, что кофе все еще можно купить в некоторых магазинах, если он еще остался от предыдущих поставок.
На то, что в некоторых местах кофе уже нельзя купить, обратили внимание и несколько пользователей соцсетей.
Бабушка моей жены переживает, что в магазинах больше нет "Лиепайского кофе"! Куда он делся? Больше не будет? И если есть, подскажите где? Спасибо!
Manas sieviņas vecmāmiņa ir noraizējusies par to, ka veikalos vairs nav nopērkama Liepājas šķīstošā kafija! Kur tā ir palikusi? Vai vairs nebūs? Un ja ir, tad sakiet kur? Paldies!— Andris Reizenbergs 🇱🇻 (@A_Reizenbergs) September 2, 2024
Куда пропал "Лиепайский кофе"?
Kur pazudusi Liepājas kafija?😢— Anete Bendika 🇱🇻🇺🇦 (@AneteBendika) August 29, 2024
Портал tv3.lv связался с членом правления SIA Liepājas kafijas fabrika в Латвии Романом Пастернаком, чтобы выяснить причины приостановки производства.
В коротком телефонном разговоре Пастернак подчеркнул, что производство растворимого кофе временно остановлено.
"Мы временно прекращаем производство растворимого кофе. Мы ждем изменения ситуации на рынках в лучшую сторону, потому что цена на зеленые бобы очень высока. За год цена килограмма кофейных зерен выросла на 100%", - поделился представитель Liepājas kafijas fabrika.
Член правления компании также заявил, что кофе Liepāja производится непосредственно для латвийского рынка и не экспортируется в Украину.
С другой стороны, молотый кофе производства SIA Liepājas kafijas fabrika до сих пор экспортируется туда из Латвии. Производство молотого кофе не остановлено. Лиепайский молотый кофе на рынке Латвии не продается.
В сентябре 2013 года Liepājas kafijas fabrika приобрело украинско-английское совместное предприятие "Компания по управлению активами Rietumu Investment Group", которое производит кофе и различные кофейные напитки под брендом Galka.
Сумма сделки не разглашается.
Liepājas kafijas fabrika была основана в 1972 году под эгидой Liepājas cukurfabrika, но позже стала независимой компанией.
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