Легендарный "Лиепайский кофе" исчез с полок магазинов. Почему?

"Лиепайский кофе" в сети магазинов top! всегда был в ассортименте и до сих пор не убран, подчеркнули порталу tv3.lv в отделе маркетинга сети.

"10 июля мы получили сообщение от производителя о том, что он прекращает производство и поэтому не сможет доставить продукт. В качестве причины, из-за которой производство кофе остановлено, была названа "форс-мажорная ситуация", - сообщили порталу tv3.lv в сети магазинов top!.

Представители компании отметили, что кофе все еще можно купить в некоторых магазинах, если он еще остался от предыдущих поставок.

На то, что в некоторых местах кофе уже нельзя купить, обратили внимание и несколько пользователей соцсетей.

Бабушка моей жены переживает, что в магазинах больше нет "Лиепайского кофе"! Куда он делся? Больше не будет? И если есть, подскажите где? Спасибо!