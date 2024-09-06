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Легендарный "Лиепайский кофе" исчез с полок магазинов. Почему?

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Лиепайский кофе
Лиепайский кофе Фото: tv3.lv

Вот уже несколько недель на полках магазина top! в Яунелгаве не встретишь кофе Liepāja. Привычное место красных и синих банок заняли другие марки, но объяснений исчезновению местного продукта у продавцов нет. Связавшись с администрацией сети магазинов, портал tv3.lv узнал, что 10 июля Liepājas kafijas fabrika объявила о прекращении производства.

"Лиепайский кофе" в сети магазинов top! всегда был в ассортименте и до сих пор не убран, подчеркнули порталу tv3.lv в отделе маркетинга сети.

"10 июля мы получили сообщение от производителя о том, что он прекращает производство и поэтому не сможет доставить продукт. В качестве причины, из-за которой производство кофе остановлено, была названа "форс-мажорная ситуация", - сообщили порталу tv3.lv в сети магазинов top!.

Представители компании отметили, что кофе все еще можно купить в некоторых магазинах, если он еще остался от предыдущих поставок.

На то, что в некоторых местах кофе уже нельзя купить, обратили внимание и несколько пользователей соцсетей.

Бабушка моей жены переживает, что в магазинах больше нет "Лиепайского кофе"! Куда он делся? Больше не будет? И если есть, подскажите где? Спасибо!

Куда пропал "Лиепайский кофе"?

Портал tv3.lv связался с членом правления SIA Liepājas kafijas fabrika в Латвии Романом Пастернаком, чтобы выяснить причины приостановки производства.

В коротком телефонном разговоре Пастернак подчеркнул, что производство растворимого кофе временно остановлено.

"Мы временно прекращаем производство растворимого кофе. Мы ждем изменения ситуации на рынках в лучшую сторону, потому что цена на зеленые бобы очень высока. За год цена килограмма кофейных зерен выросла на 100%", - поделился представитель Liepājas kafijas fabrika.

Член правления компании также заявил, что кофе Liepāja производится непосредственно для латвийского рынка и не экспортируется в Украину.

С другой стороны, молотый кофе производства SIA Liepājas kafijas fabrika до сих пор экспортируется туда из Латвии. Производство молотого кофе не остановлено. Лиепайский молотый кофе на рынке Латвии не продается.

В сентябре 2013 года Liepājas kafijas fabrika приобрело украинско-английское совместное предприятие "Компания по управлению активами Rietumu Investment Group", которое производит кофе и различные кофейные напитки под брендом Galka.

Сумма сделки не разглашается.

Liepājas kafijas fabrika была основана в 1972 году под эгидой Liepājas cukurfabrika, но позже стала независимой компанией.

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