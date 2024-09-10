"С 2011 года у меня не было ни дня нормальной жизни", - говорит Анта* - заемщик "жирных лет", которого захлестнула лавина долгов, когда экономический пузырь лопнул. Из 215 тысяч евро, которые она задолжала кредитным учреждениям, за 13 лет она погасила 58 тысяч евро, но исполнительные дела отменены только по 12 тысячам. 46 тысяч евро попали в карманы присяжных судебных приставов. "Все эти годы я поддерживала роскошный образ жизни судебных приставов", - говорит Анта. Пока она продолжает платить и платить, не видя света в конце туннеля, общий доход 91 присяжного пристава, например, в 2022 году достиг 11 миллионов 235 тысяч евро.

"Мне больно осознавать, что часть моих отчислений из зарплаты по ипотечному кредиту уходит в "черную дыру" на компенсацию приставам, потому что долг уже не погашается. Почему я должен содержать 6 судебных приставов?" - говорит она.

Выплаты кредиторам она производит из тех денег, которые остаются после того, как 50% уже удержаны из зарплаты. Последние два года ей оставалось около 1100 евро в месяц (включая алименты), сейчас меньше. "В результате на еду и детей остается 250, 300 евро", - поясняет она.

Вот так она и живет – изо дня в день. "Бывают дни, когда мы выживаем на "роллтонах". Платить вдвойне безумно тяжело. Сначала я плачу за квартиру, а потом думаю, что делать дальше. Иногда я поплачу, а потом беру себя в руки. Ко всему привыкаешь, включая скромную еду и то, что приходится думать о том, вымыть голову сегодня или оставить остатки шампуня на завтра".

Анта говорит, что без поддержки матери и сестры она бы не выжила все эти годы. Ей также довелось встретить добрых соседей, которые отдавали консервы большой семье. Когда Анта попыталась получить в муниципалитете статус малообеспеченной, который позволил бы ей получать скромные деньги на покупку школьных принадлежностей для детей и претендовать на жилищное пособие, ей отказали, объяснив, что зарплата хорошая, а исполнительные дела не учитываются.

Не сдаться, не поддаться полному отчаянию ей помогла собственная решимость и целеустремленность. "Я всегда что-то придумаю.

Если я видела, что детям нечего есть, я думала о том, что продать.

Одно время, чтобы подзаработать, я по субботам утром ездила на велосипеде на Вентспилсский рынок и торговала овощами", - вспоминает она. "Слава Богу, есть секонд-хэнды, детей ни разу не избаловали. Самое дорогое - это еда, бытовая химия. Я привык покупать самое дешевое по цене за вчерашнее. Жарим блины, картошку и сводим концы с концами".