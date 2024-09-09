Инфографика Как изменились цены в Латвии в августе?

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 3,5%.

Наиболее значительный вклад в повышение среднего уровня цен в этой группе за год внесли свежие овощи (+11,4%) и кондитерские изделия (+8%). Дороже стали молоко (+11%), оливковое масло (+32,1%), свежие фрукты (+4,3%), картофель (+16,4%), сливочное масло (+14,2%), фруктовые и овощные соки (+12,4%), шоколад (+8,2%) и сладости (+17,8%). Также выросли цены на молочные продукты (+3,3%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+10,6%), вяленое, соленое или копченое мясо (+1,5%) и мясо птицы (+2%). Цены упали на сахар (-20,7%), муку и другие крупы (-8,8%), яйца (-4,1%) и макаронные изделия (-6%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 7%. На табачные изделия цены выросли в среднем на 13,1% за год. Цены на алкогольные напитки выросли на 3,8%, при этом подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино.

В группе одежды и обуви средний уровень цен за год вырос на 3%. Цены на одежду выросли в среднем на 3,6%, а на обувь - на 1,2%.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 10%. Наиболее значительно за год снизились цены на электроэнергию (-28,6%) и отопление (-13,1%). Снизились цены на твердое топливо (-6,4%) и природный газ (-7,6%). Однако выросли цены на услуги по управлению жильем (+7,5%), аренду (+7,2%), на вывоз мусора (+10,4%), водоснабжение (+5,8%) и услуги по содержанию и ремонту жилья (+5,1%).

В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 5,6%. За год подорожали фармацевтические препараты, стоматологическая помощь, услуги врачей-специалистов, медицинских аналитических лабораторий и рентгеновских центров.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 3,6%, при этом подорожали цветы, подписка на телевидение, корм для домашних животных, газеты и журналы. Персональные компьютеры подешевели.

В других группах потребления наиболее значительно за год выросли цены на телекоммуникационные услуги, пассажирские перевозки автомобильным транспортом, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, рестораны и кафе. Однако цены на топливо снизились (-4,4%).

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