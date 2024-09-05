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Видео У 97% латвийцев вырастут доходы - глава Минфина о налоговых изменениях

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Министр финансов Арвил Ашераденс
Министр финансов Арвил Ашераденс Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Запланированные изменения в налоге на рабочую силу будут выгодны 97% работающих, заявил министр финансов Арвил Ашераденс в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

"В целом от этой реформы выиграют 97% жителей Латвии - их доходы увеличатся", - сказал Ашераденс.

Он напомнил, что планируется увеличить минимальную зарплату и установить для всех фиксированный необлагаемый минимум.

Министр сообщил, что в настоящее время ведутся интенсивные переговоры между политическими партиями, работодателями и организациями, представляющими интересы работников, чтобы достичь результата, более или менее приемлемого для всех сторон.

"Это нелегко, но, похоже, мы продвигаемся вперед", - указал Ашераденс.

Он добавил, что на данный момент решено сосредоточиться только на продвижении изменений в налоге на рабочую силу.

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