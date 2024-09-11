Видео Налоговая реформа: доход работающих пенсионеров может уменьшиться

Пример: у работающего пенсионера с пенсией 209,15 евро и брутто-зарплатой 903 евро есть один иждивенец. При обращении за пособием по болезни за 22 дня такой пенсионер в настоящее время получит на руки 452,99 евро. Из-за увеличения подоходного налога с населения в следующем году уплаченная сумма уменьшилась бы на 18,74 евро и составила бы 434,25 евро.

"Нужно экономить и не облагать зарплату работающих сениоров таким высоким подоходным налогом - 25,5%, потому что это очень большой рост", - подчеркивает представитель ассоциации Байба Светлана Розенберга, говоря о предстоящих изменениях.

Министр благосостояния Улдис Аугулис сообщил программе, что окончательное решение о тех или иных изменениях еще не принято.

Депутат бюджетной комиссии Сейма Андрис Шуваев также подчеркивает, что правительство пытается решить проблему, и в планах властей - выровнять ситуацию уже в следующем году с помощью очередной индексации пенсий.

В Министерстве финансов, помимо прочего, передаче сообщили, что также готовится повышение необлагаемого минимума для пенсионеров до 750 евро в месяц - вместо ранее планируемых 650.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышксом языке)

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