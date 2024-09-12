ЕЦБ снижает ставки

Ставка по депозитам овернайт будет снижена на 0,25 процентного пункта, до 3,5%. Ставка по депозитам - это процентная ставка, используемая советом управляющих для определения курса монетарной кредитной политики.

Основная ставка по операциям рефинансирования будет снижена на 0,6 процентного пункта, до 3,65%, а ставка по кредитам овернайт - на 0,6 процентного пункта, до 3,9%, говорится в заявлении ЕЦБ.

Новые ставки вступят в силу 18 сентября.

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