"Эпоха дешевого кофе закончилась", - заявляют кофейные продавцы. И объясняют, что приведет к росту цен на популярный продукт.

На бирже цены на кофейные зерна сортов арабика и робуста находятся на самом высоком уровне за последние пять лет. Нехватка зерен робуста, начавшаяся еще весной, вызвала неразбериху на кофейном рынке, что привело к росту цен.

Все без исключения обжарщики кофе повышают цены, и дешевый кофе больше не доступен на новых фьючерсах. Крупные производители еще могут рассчитывать на старые долгосрочные контракты и запасы сырья, но когда речь идет о качественных и свежесобранных зернах, низких цен уже не будет, говорят эксперты.

Очевидно, что в такой ситуации цена на кофе для конечных потребителей неизбежно вырастет.