Из-за ошибки комиссии по закупкам Рижской думе придется вернуть 62 000 евро в проект, финансируемый Европейским фондом регионального развития (ERAF), сообщает передача LTV De Facto.
Видео ⟩ Из-за ошибки комиссии по закупкам Рижская дума должна вернуть 62 тыс. евро в проект ERAF (1)
В конце августа финансовый комитет Рижской думы поддержал выделение 62 000 евро из средств на непредвиденные расходы, так как Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) применило коррекцию к закупке, проведенной Рижским цифровым агентством (RDA). Такие расходы возникли из-за ошибки закупочной комиссии - она не исключила из конкурса фирму Corporate Systems, у выгодоприобретателя которой Айгара Церуса была неуплаченная задолженность по налогу на недвижимость.
Закупка связана с проектом времен Covid-19 "Компьютер для каждого ребенка", в рамках которого в рижские школы поступило 17 000 ноутбуков, покупку которых полностью финансировали ERAF и госбюджет. В рамках проекта должна была быть разработана Система учета и мониторинга ресурсов (RUMIS), содержателя и разработчика системы агентство нашло в результате публичной закупки.
CFLA не определило часть затрат на этот проект в размере 25%, что составляет 62 808 евро. RDA оспорило это решение, но в споре проиграло, признался руководитель отдела инноваций и развития Рижской думы Валентин Жемайтис. В связи с этим Рижское самоуправление должно перечислить эти деньги руководящему учреждению проекта - Министерству образования и науки.
CFLA применило финансовую коррекцию, так как установило, что истинный выгодоприобретатель участника договора Corporate Systems Церус в последний день срока подачи предложений имел долг по налогу на недвижимость в размере более 1600 евро перед Рижским самоуправлением. Согласно требованиям закона о публичных закупках его фирма должна была быть исключена из тендера.
Однако закупочная комиссия этого не сделала, так как ошибочно интерпретировала объяснение, содержащееся на сайте Бюро по надзору за закупками (IUB). Комиссия посчитала, что если истинный выгодоприобретатель не является лицом, осуществляющим хозяйственную деятельность, то для него проверка долгов по налогам не проводится. Таким образом, победителем в закупке был признан не соответствующий требованиям закона претендент.
Церус считает этот случай "ярким примером бюрократии", поскольку госучреждение чрезмерно наказало самоуправление, "хотя реальных убытков ни у кого не возникло". Задолженность по налогам якобы появилась в связи с его спором с финансовым департаментом думы о размере налога на недвижимость на одну собственность.
Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") теперь поручил исполнительному директору углубленно расследовать, как возникла эта ситуация, и принять дальнейшее решение. По факту летних событий 2023 года начата служебная проверка.
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