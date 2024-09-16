CFLA применило финансовую коррекцию, так как установило, что истинный выгодоприобретатель участника договора Corporate Systems Церус в последний день срока подачи предложений имел долг по налогу на недвижимость в размере более 1600 евро перед Рижским самоуправлением. Согласно требованиям закона о публичных закупках его фирма должна была быть исключена из тендера.

Однако закупочная комиссия этого не сделала, так как ошибочно интерпретировала объяснение, содержащееся на сайте Бюро по надзору за закупками (IUB). Комиссия посчитала, что если истинный выгодоприобретатель не является лицом, осуществляющим хозяйственную деятельность, то для него проверка долгов по налогам не проводится. Таким образом, победителем в закупке был признан не соответствующий требованиям закона претендент.

Церус считает этот случай "ярким примером бюрократии", поскольку госучреждение чрезмерно наказало самоуправление, "хотя реальных убытков ни у кого не возникло". Задолженность по налогам якобы появилась в связи с его спором с финансовым департаментом думы о размере налога на недвижимость на одну собственность.

Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") теперь поручил исполнительному директору углубленно расследовать, как возникла эта ситуация, и принять дальнейшее решение. По факту летних событий 2023 года начата служебная проверка.

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