"Обсуждался компромиссный вариант". Силиня о возможном сокращении накоплений второго пенсионного уровня.

Премьер отрицала, что партнеры по сотрудничеству в правительстве выразили недоумение по поводу предложения Министерства финансов об изменении пенсионной системы. "Они были в шоке от первого варианта, и этот итоговый результат - результат компромисса. Мы уже обсуждали это в NTSP, и именно они считают, что налоговая реформа была нужна", - заверила премьер.

Отвечая на вопрос, можно ли считать это налоговой реформой, она отметила, что это хорошее решение, как на время найти дополнительные возможности в госбюджете, не поднимая ни одного налога, к тому же положительно оценивается то, что с перераспределением взносов в пользу первого уровня пенсий государство берет на себя большую ответственность в отношении пенсий жителей.

На вопрос, почему не учитывается критика Банка Латвии о планах перераспределить взносы между пенсионными уровнями, Силиня ответила, что Банк Латвии в какой-то мере должен защищать интересы банковского сектора, на которые в этой ситуации оказано влияние. Она также подчеркнула, что Банк Латвии является независимым органом, который должен сам отвечать за свой анализ. Также глава правительства добавила, что представители центробанка участвовали в соответствующей рабочей группе, которая разработала это предложение.

Как сообщалось, 6 сентября министр финансов Арвил Ашераденс на пресс-конференции заявил, что предлагаемый перенос взносов со второго на первый пенсионный уровень не нанесет ущерба населению.

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