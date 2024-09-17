В Генпрокуратуре начата проверка в связи с решениями правительства по airBaltic

Генеральный прокурор Юрис Стуканс во вторник встретился с парламентской фракцией "Объединенного списка", которая обратилась к нему с вопросом о соблюдении законности в решениях правительства, в том числе касающихся airBaltic.

После встречи Стуканс заявил, что прокуратура должна выяснить законность решений, поэтому начата проверка.

Генпрокурор также отметил, что в ближайшее время завершится расследование дела о частных авиарейсах, которыми пользовался бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Как сообщалось, 2 сентября на сайте Firmas.lv появилась информация о том, что в рамках подготовки к процессу первичного публичного предложения акций (IPO) основной капитал латвийской национальной авиакомпании airBaltic будет сокращен на 571,293 млн евро, а также будет упрощена нынешняя структура акций предприятия.

Согласно правилам уменьшения основного капитала, прежний основной капитал airBaltic в размере 596,473 млн евро после снижения составит 25,179 млн евро.

Представители airBaltic в тот же день сообщили агентству LETA, что 30 августа правительство рассматривало вопрос о подготовке airBaltic к IPO. В процессе подготовки airBaltic упростит существующую структуру акций предприятия, чтобы она стала более привлекательной для инвесторов.

Позже стало известно, что 30 августа на закрытой части заседания правительства было достигнуто соглашение, по которому после первоначального публичного предложения (IPO) акций латвийской национальной авиакомпании airBaltic государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию

Министр сообщения Каспар Бришкенс пояснил, что со стратегическим инвестором airBaltic ведутся переговоры не о продаже контрольного пакета, а о приобретении миноритарного пакета перед IPO или в процессе IPO, а также, возможно, совместном участии в IPO.

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