Попытка российского диктатора Владимира Путина шантажировать Европу зимними холодами теперь обернулась против самой России. 19 компаний из 11 стран Евросоюза подали судебные иски против "Газпрома". Эти компании требуют от российского газового гиганта 18,6 миллиарда евро, сообщает агентство Reuters.

Европейские компании обвиняют "Газпром" в нарушении контрактов на поставку газа. Самый крупный иск на сумму 13 миллиардов евро подала немецкая Uniper, которая в прошлом была основным клиентом российской компании и крупнейшим инвестором скандально известного проекта Nord Stream 2.

Компания потребовала возместить убытки, понесенные ею в результате отказа России от поставок газа. Дело рассматривалось в Стокгольмском арбитражном суде, который удовлетворил требования немецкой компании в полном объеме.