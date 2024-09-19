Планируемое увеличение денежных компенсаций полицейским, пожарным, пограничникам, работникам мест заключения, налоговой и таможенной полиции также будет включать в себя новую прибавку в размере 300 евро до уплаты налогов за выполнение определенных функций и задач, сообщили в МВД.
Полиции, пожарным и др. пообещали прибавку к зарплате в размере 300 евро
Также вышеперечисленным работникам с 2025 года повысят зарплату в среднем на 10%. В министерстве поясняют, что упомянутые меры планируются для повышения мотивации и привлечения в службы новых сотрудников.
Правительство достигло договоренности о последовательном повышении заработной платы на сумму 90 071 019 млн евро также в 2026, 2027 и 2028 годах, подчеркнули в министерстве.
Как сообщалось, в четверг правительство одобрило выделение в 2025 году 284,3 млн евро на приоритетные мероприятия, связанные с госбезопасностью, путем перераспределения на них в общей сложности 474,438 млн евро.
В проекте бюджета предусмотрено дополнительное финансирование приоритетных мероприятий, связанных с государственной безопасностью, обеспечения исполнения решений Конституционного суда и законов, независимых учреждений и мероприятий, связанных с изменением налоговой политики.
Предложено профинансировать приоритеты на 2025 год в размере 474,438 млн евро, на 2026 год - 475,2 млн, на 2027 год - 487,8 млн и на 2028 год - 428,9 млн евро.
Чтобы изыскать на запланированные в следующем году приоритетные меры необходимое финансирование в размере 474,438 млн евро, предусмотрены компенсационные меры. В следующем году на 330,7 млн евро сокращены расходы общественного сектора и почти на 156,8 млн увеличены доходы бюджета.
В этом году 18 июня Кабмин принял постановление о приоритетных направлениях среднесрочного бюджета при подготовке законопроекта о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы, в качестве единственного приоритетного направления развития среднесрочного бюджета определив государственную безопасность. На приоритетные меры, связанные с государственной безопасностью, в 2025 году предусмотрено направить основную часть дополнительного финансирования приоритетных мероприятий, которое в общей сложности составляют 284,3 млн евро.
Утверждение проекта госбюджета на 2025 год и бюджетных рамок на 2025, 2026 и 2027 годы в Кабинете министров запланировано 14 октября этого года. В свою очередь, в Сейм пакет законопроектов о бюджете 2025 года предполагается внести 15 октября этого года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!