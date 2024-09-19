Полиции, пожарным и др. пообещали прибавку к зарплате в размере 300 евро

Также вышеперечисленным работникам с 2025 года повысят зарплату в среднем на 10%. В министерстве поясняют, что упомянутые меры планируются для повышения мотивации и привлечения в службы новых сотрудников.

Правительство достигло договоренности о последовательном повышении заработной платы на сумму 90 071 019 млн евро также в 2026, 2027 и 2028 годах, подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, в четверг правительство одобрило выделение в 2025 году 284,3 млн евро на приоритетные мероприятия, связанные с госбезопасностью, путем перераспределения на них в общей сложности 474,438 млн евро.

В проекте бюджета предусмотрено дополнительное финансирование приоритетных мероприятий, связанных с государственной безопасностью, обеспечения исполнения решений Конституционного суда и законов, независимых учреждений и мероприятий, связанных с изменением налоговой политики.

Предложено профинансировать приоритеты на 2025 год в размере 474,438 млн евро, на 2026 год - 475,2 млн, на 2027 год - 487,8 млн и на 2028 год - 428,9 млн евро.