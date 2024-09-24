Управляющие пенсионными фондами предупреждают о будущих рисках

"Когда-то было обязательство перечислять 10% на первый (государственный) пенсионный уровень и 10% на второй, но этого не произошло, так как до 2012 года было 2%, с 2014 года - 4%, с 2015 года - 5%, с 2016 года - 6%, а с 2025 года вновь сделан шаг назад к 5%", - говорит Ломановска.

Она обращает внимание на то, что к 2040 году количество пенсионеров на 1000 человек трудоспособного возраста станет критическим, потому что в это время на рынок труда должны будут выйти те, кто родился в 2020-2022 годах, когда рождаемость в Латвии была низкой.

Это означает, что система солидарности поколений будет испытывать проблемы - работников будет меньше, а пенсионеров - больше.

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