Изменения в пенсионной системе: "быстрые деньги" сейчас, о будущем решения нет

Видео: Рижане о пенсиях

Государство обещает: то, что человек вкладывает в первый пенсионный уровень, он получит на пенсии. Кроме того, эти деньги индексируются в соответствии с изменением заработной платы в стране. Чем больше работников и чем больше они зарабатывают, тем выше индекс. И наоборот. Но меньше уплаченной суммы он быть не может.

Напротив, деньги, которыми управляют банки, могут и действительно несут убытки.

К этому аргументу приводит Министерство финансов. Рассчитывается так: если зарплата составляет 2000 евро и дополнительно 1% отдается государству, а не банкам, то будущая пенсия будет на 50 центов выше. Выгода в 41 евро от других налоговых изменений будет уже сейчас. "Мы видим, что если перевести проценты в первый уровень, а не просто снять их, будущий пенсионер от этого не пострадает", - подчеркнул министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян).

В Банке Латвии считают иначе. В своем анализе он предполагает: это решение остается навсегда, 2-й пенсионный уровень приносит больше прибыли, но доходность со стороны государства становится ниже. Тогда работник со средней зарплатой через 25 лет будет получать пенсию на 8 евро меньше.

Со стороны государства взгляд отличается. Выполнение обещаний дорого обойдется стране в будущем. "Результат этого шага мы не ощутим ни в этом году, ни через два, три или пять лет.