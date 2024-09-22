Демография рисует мрачную картину для будущих пенсионеров. Уже через 25 лет сегодняшний работник, уходя на заслуженный отдых, на пенсии будет получать лишь треть средней зарплаты по стране. Найти деньги на выплату пенсий будет сложно. Однако своими нынешними решениями государство хочет пообещать платить больше. Передача Латвийского телевидения De Facto сообщает, что перевод 1% на 1-й пенсионный уровень в течение четырех лет пополнит специальный бюджет на 616 миллионов евро, но четкого видения погашения в будущем нет.
Изменения в пенсионной системе: "быстрые деньги" сейчас, о будущем решения нет
Несмотря на то, что до пенсии еще далеко, 37-летняя маркетолог Алия Ганиева уже думает о своей старости. Она призналась De Facto, что хотела бы дожить хотя бы до 90 лет и не испытывать финансовых трудностей в пенсионном возрасте. Женщина следит за своими накоплениями на втором пенсионном уровне, доходность ее устраивает - в прошлом году она превысила 10%. Кроме того, Алия добровольно откладывает средства, инвестируя в третий пенсионный уровень.
Женщина не поддерживает решение правительства перевести 1% своих налогов на первый пенсионный уровень. "Глядя на статистику о том, сколько у нас пожилых людей, и делая подсчеты, есть риск, что мне могут урезать пенсию. Чего мне бы очень не хотелось. Поскольку я сознательный человек, я плачу налоги и откладываю. И мне бы не хотелось такого разочарования на старости лет", - говорит Алия.
Социальный налог, уплачиваемый на первом пенсионном уровне, поступает в государственный кошелек, из которого выплачиваются пенсии сегодняшним пенсионерам. Взносы второго уровня поступают частным управляющим. Полагая, что деньги должны работать, государство постепенно повысило взносы во второй уровень. Но теперь хочет сделать шаг назад. Почему? Чтобы компенсировать налоговые изменения, из-за которых работающие станут получать больше. Другими словами, чтобы покрыть дефицит основного бюджета.
Если показатель дефицита бюджета не попадет в установленные рамки, в ближайшие четыре года произойдет очень жесткое сокращение бюджетных расходов. "Если бы это произошло в этом году, в следующем нам пришлось бы сократить [расходы. - Прим. ред.] на 120 миллионов, а еще через три года - на 460 миллионов. Чтобы избежать такой ситуации с бюджетным дефицитом и решить проблему, это технически и экономически лучшее решение, которое могло найти правительство", - заявил министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").
Острой необходимости искать дополнительные деньги для специального пенсионного бюджета пока не было. Резерв увеличивается - по состоянию на 1 сентября 2024 года он достиг 1 миллиарда 718,5 млн евро. Из них 1,02 млн было размещено на срочных депозитах Государственной кассы. По словам заместителя директора Государственного агентства социального страхования (VSAA) Инты Подмосковной, за счет внесенных средств до 2027 года будут получены дополнительные доходы в размере 107,8 млн евро.
В то же время пенсионные расходы растут, а соотношение сбережений и доходов специального бюджета с каждым годом падает. De Facto выяснило: за счет направления дополнительных процентов в 1-й пенсионный уровень в спецбюджет за четыре года поступит более полумиллиарда евро: в 2025 году - 104 млн, в 2026-м - 162 млн, в 2027-м - 171 млн, а в 2028-м - 179 млн. Что с ними делать, исполнителям пока не сказали. "У нас вообще нет никаких расчетов по новым политическим инициативам правительства", - отметила Подмосковная.
Видео: Рижане о пенсиях
Государство обещает: то, что человек вкладывает в первый пенсионный уровень, он получит на пенсии. Кроме того, эти деньги индексируются в соответствии с изменением заработной платы в стране. Чем больше работников и чем больше они зарабатывают, тем выше индекс. И наоборот. Но меньше уплаченной суммы он быть не может.
Напротив, деньги, которыми управляют банки, могут и действительно несут убытки.
К этому аргументу приводит Министерство финансов. Рассчитывается так: если зарплата составляет 2000 евро и дополнительно 1% отдается государству, а не банкам, то будущая пенсия будет на 50 центов выше. Выгода в 41 евро от других налоговых изменений будет уже сейчас. "Мы видим, что если перевести проценты в первый уровень, а не просто снять их, будущий пенсионер от этого не пострадает", - подчеркнул министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян).
В Банке Латвии считают иначе. В своем анализе он предполагает: это решение остается навсегда, 2-й пенсионный уровень приносит больше прибыли, но доходность со стороны государства становится ниже. Тогда работник со средней зарплатой через 25 лет будет получать пенсию на 8 евро меньше.
Со стороны государства взгляд отличается. Выполнение обещаний дорого обойдется стране в будущем. "Результат этого шага мы не ощутим ни в этом году, ни через два, три или пять лет.
Эта проблема материализуется через 20-30 лет, когда ее причины потенциально будут забыты.
И это одна из причин, почему Банк Латвии против такого шага", - рассказал программе руководитель исследовательского отдела Банка Латвии Карлис Вилертс.
Ашераденс действительно не был готов дать более длительный прогноз действий государства: "Вы просите меня спрогнозировать на 30 лет вперед. В настоящее время демографическая ситуация выглядит иначе. Но я хочу сказать, что эта система саморегулирующаяся. Государства всегда ищут решения для обеспечения достаточного пенсионного или социального обеспечения".
"Искать решение, вероятно, придется уже скоро. Десятилетнее повышение пенсионного возраста до 65 лет завершится в следующем году. В ближайшие десятилетия число пенсионеров начнет увеличиваться. Число работающих, наоборот, сократится. В своих последних прогнозах, которые будут представлены в октябре, но с которыми De Facto уже cмогла ознакомиться, Банк Латвии прогнозирует, что
в 2060 году на одного пенсионера будет приходиться не 2,8 работника, как сейчас, а только 1,5. Средняя пенсия составит всего 27% от средней зарплаты.
Каковы модели действий в будущем по сравнению с прогнозами и готов ли специальный бюджет к будущей нагрузке? Эксперты Министерства благосостояния отказались от интервью. Министр благосостояния Аугулис надеется на закономерность в экономике: "Экономика циклична - вверх, вниз. Но предыдущий минимум в будущем никогда не будет таким низким. Поэтому мы рассчитываем на экономические циклы".
В дискуссиях о втором пенсионном уровне министр финансов неоднократно упоминал опыт Эстонии как нежелательный сценарий. Там второй уровень сделали добровольным, позволив тем самым изымать накопления. Около трети участников, или 250 тысяч человек, сняли деньги.
Говоря о последствиях реформы, экономист Банка Эстонии Лаури Матсулевич в интервью De Facto заявил, что в краткосрочной перспективе она увеличила потребление, но в долгосрочной перспективе усилила давление на 1-й пенсионный уровень. "Люди по-прежнему ожидают, что после выхода на пенсию смогут получать значительные деньги. Поскольку количество пожилых людей растет непропорционально людям трудоспособного возраста, это усиливает политическое давление, а также, вероятно, увеличивает давление на государственную пенсионную систему", - подчеркнул экономист Банка Эстонии.
Потенциальные варианты действий для стран аналогичны. В Эстонии с 2027 года пенсионный возраст будет определяться исходя из ожидаемой продолжительности жизни. В будущем Латвии также может быть трудно избежать таких непопулярных шагов, как повышение налогов, содействие иммиграции или повышение пенсионного возраста.
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