Ведьмы, жуть и лабиринты: в Даугавпилсе откроется Парк ужасов

Парк будет открыт каждый вечер с 15:00 до 22:00 для всех, кто готов окунуться в мир мистики и ужасов.

В парке будут доступны ведьмин дом на курьих ножках, где дети смогут поучаствовать в магических ритуалах, а ведьма даст им необычные советы, лабиринты страха с мистическими коридорами из паутины и фонарей, где посетители смогут проверить свою смелость, фотозоны, где можно будет сделать жуткие фотографии с воспоминаниями на всю жизнь.

А также ужасающие декорации, скульптуры, интерактивные зоны и пр.

Следить за новостями и анонсами конкурсов можно в социальных сетях Парка ужасов.

В 2022 и 2023 годах Парк ужасов открывался в Бауске. Обзор этого мероприятия доступен по ссылке.

Галерея: Парк ужасов в Бауске

Видео: Парк ужасов в Бауске

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