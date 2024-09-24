В сезон Хэллоуина, с 12 октября по 3 ноября, Даугавпилсский центральный парк превратится в Парк ужасов, который обещает стать самым масштабным событием осени, сообщает visitdaugavpils.lv.
Ведьмы, жуть и лабиринты: в Даугавпилсе откроется Парк ужасов
Парк будет открыт каждый вечер с 15:00 до 22:00 для всех, кто готов окунуться в мир мистики и ужасов.
В парке будут доступны ведьмин дом на курьих ножках, где дети смогут поучаствовать в магических ритуалах, а ведьма даст им необычные советы, лабиринты страха с мистическими коридорами из паутины и фонарей, где посетители смогут проверить свою смелость, фотозоны, где можно будет сделать жуткие фотографии с воспоминаниями на всю жизнь.
А также ужасающие декорации, скульптуры, интерактивные зоны и пр.
Следить за новостями и анонсами конкурсов можно в социальных сетях Парка ужасов.
В 2022 и 2023 годах Парк ужасов открывался в Бауске. Обзор этого мероприятия доступен по ссылке.
Галерея: Парк ужасов в Бауске
Видео: Парк ужасов в Бауске
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