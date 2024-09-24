airBaltic планирует повысить зарплаты и нанять более 200 сотрудников

В настоящее время airBaltic предлагает 120 вакансий бортпроводников, по 40 в каждой из балтийских столиц - Риге, Таллинне и Вильнюсе.

Авиакомпания также набирает капитанов Airbus A220-300 с лицензиями ICAO и EASA ATPL и старших вторых пилотов, которым предлагается возможность повышения до капитана в течение года.

Тем, кто пройдет квалификационный отбор и присоединится к airBaltic в период с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года, авиакомпания выплатит премию в размере 15 000 евро для капитанов и 10 000 евро для старших вторых пилотов.

Кроме того, в техническом отделе airBaltic открыты различные вакансии, в том числе для авиамехаников с опытом работы в авиации, сертифицированных авиатехников B1 или B2, механиков по ремонту салона самолета и других.

Авиакомпания также предлагает ряд офисных вакансий, в том числе в области управления доходами, маркетинга, информационных технологий, человеческих ресурсов и др.

Недавно airBaltic объявила о планах дальнейшего расширения в странах Балтии с открытием новых баз бортпроводников и пилотов в Таллинне и Вильнюсе. Начиная с января авиакомпания увеличит зарплаты и улучшит график работы членов экипажей, предусмотрев для них больше выходных.

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