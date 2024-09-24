Э-счета за покупки станут обязательными с 2026 года

Поправки обеспечат правовую основу для подтверждающего документа или счета, выдаваемого получателю товаров или услуг для оплаты. Предусматривается, что с 1 января 2026 года все зарегистрированные в Латвии компании будут обязаны использовать в качестве подтверждающего документа для оплаты товаров или услуг структурированный электронный счет-фактуру (э-счет).

Кроме того, переходные положения предусматривают, что с 1 января 2025 года компании, зарегистрированные в Латвии, оформляют счета, выставляемые бюджетным учреждениям, в виде электронных счетов. Такое решение предусмотрено для того, чтобы способствовать эффективному выполнению функций государственного сектора и обеспечить возможную автоматизацию функций. В то же время это позволит упростить оцифровку бухгалтерских процессов, в том числе в контексте создания Единого центра обслуживания в государственном управлении.

Для определения порядка обращения электронных счетов, включая технические пути обмена данными, способы доставки и получения, необходимые корректировки электронных адресов и другие технические аспекты обращения электронных счетов, Кабинет министров до 1 июля 2025 года должен издать соответствующие нормативные акты.

В сегменте налогоплательщиков B2B ("бизнес для бизнеса") для обеспечения обязательного внутреннего обращения э-счетов будет введено решение для децентрализованного их обращения с использованием трех электронных способов передачи: бесплатное государственное решение (e-adrese), поставщики или операторы платных услуг PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line), а также индивидуальный способ между налогоплательщиками, т. е. канал, согласованный между поставщиком и получателем счета, например, через электронную почту или прямые интерфейсы интеграции программного обеспечения.

Для того чтобы налогоплательщики могли выполнить требование об обязательном внутреннем обращении электронных счетов-фактур и передаче данных электронных счетов-фактур в Службу государственных доходов (VID) с 1 января 2026 года, также будут предусмотрены бесплатные каналы передачи данных: e-adrese, решение API (Application Programming Interface) в Системе электронного декларирования (EDS) или вручную путем загрузки файла э-счета в EDS.

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