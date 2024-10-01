Мертвым все равно, но живым же нет. Если вы не готовы, чтобы на вашу бабушку положили чужого дедушку, приведите в порядок могилу бабушки и не доводите до актирования.

Семья Дависа живет в Курземе, сам мужчина работает в международной компании, что означает частые командировки. Его дедушка выразил желание быть похороненным в Видземе, в родовой могиле. Несмотря на то, что под Видземе больше нет ни одного живого родственника, Давис волю дедушки исполнил.

К сожалению, не каждый год удавалось приехать на кладбищенский праздник (Kapu svētki), или Вечер свечей, но Давис нанял даму, которую местные называли хорошей уборщицей могил. Давис каждый год перечислял даме сумму, о которой они договорились. К сильному удивлению Дависа, ему позвонил неизвестный мужчина, представился знакомым его деда и предупредил, что могила будет отчуждена.

"Парень, там уже красный кол вбит, закопают поверх твоего деда чужаков, звони уж начальнику и езжай приводить в порядок могилу!" - сообщил друг дедушки.