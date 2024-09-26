В четверг депутаты Сейма утвердили в окончательном чтении поправки к закону о финансировании политических организаций (партий), заморозив на год средства, выделяемые партиям из госбюджета.
Сейм временно заморозил госфинансирование для политических партий
За поправки проголосовали 88 депутатов.
Депутат Янис Рейрс ("Новое Единство"), выступая на заседании Сейма, отметил, что министерства и госучреждения работают над сокращением своих расходов. "Политические партии тоже должны проявить солидарность", - подчеркнул он.
Поправки предусматривают, что в 2025 году финансирование политических партий из госбюджета будет рассчитано на основе минимальной зарплаты за 2024 год.
По данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в 2023 году 12 политическим партиям и их объединениям из госбюджета было выплачено 5,67 млн евро.
Согласно данным KNAB, в 2024 году финансирование политических партий из госбюджета составит 6,65 млн евро. Наибольшая сумма выделена "Новому Единству"- 1,12 млн евро. Союз зеленых и крестьян получит 898 761 евро, "Объединенный список" - 790 482 евро, Национальное объединение - 752 007 евро. Три партии получат около 0,5 млн евро - "Стабильности!", "Прогрессивные" и "Латвия на первом месте". Также финансирование выделено еще шести партиям, часть из которых не представлена во властных структурах и ведет минимальную политическую деятельность.
Согласно закону, финансирование из госбюджета получают партии, за которые на последних парламентских выборах проголосовало более 2% избирателей. Финансирование привязано к минимальной зарплате, поэтому ее повышение означает и увеличение государственного финансирования партий. Планируется, что в 2025 году минимальная зарплата вырастет с 700 до 740 евро, в 2026 году - до 780 евро, в 2027 году - до 820 евро, а в 2028 году - до 860 евро, что, согласно закону, будет означать также регулярное увеличение финансирования партий.
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