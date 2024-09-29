Правительство отложит создание жилищного фонда из-за нехватки денег

В 2022 году правительство рассмотрело доклад Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, которое в то время возглавлял Артур Том Плешс, о поддержке самоуправлениям в обеспечении арендного жилья. Доклад предусматривал создание компании с государственным капиталом и выделение денег из средств инструмента по продаже квот на выбросы.

По данным Министерства умного управления и регионального развития (VARAM), поставленные задачи не были выполнены. Из-за ограниченности финансовых ресурсов доходы от указанного инструмента использовались в основном для финансирования конкурсов. В связи с этим не было выделено средств на запуск компании с госкапиталом.

VARAM отмечает, что в ближайшие годы бюджетные ресурсы будут по-прежнему ограничены, и уже определены определенные бюджетные приоритеты, что означает отсутствие средств, которые можно было бы выделить на запуск фонда. Следовательно, задачи, поставленные правительством, теряют свою актуальность.

Предложения по дальнейшим действиям по данной программе министерства должны разработать до июля следующего года.

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