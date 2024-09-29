Центр Риги больше не вымирает, уверен эксперт

Эксперт отметил, что за последние 5 лет число жителей в центре Риги увеличилось на 4%.

"То, что центр пустует, это уже неправда. Изменились наши привычки и действия. После эпидемии Covid-19 мы научились кушать дома, больше смотреть развлечения дома, покупать вещи из дома и работать из дома. Изменилось наше понимание и использование города", - сказал Нейлс Балгалис.

Эксперт отметил, что пустые витрины в центре города и малолюдность на улицах центра можно объяснить нюансами развития.

"Это - проблемы репутации. Последний десяток лет мы говорим, что все плохо. Кому-то мало [места для] автомобилей, кому-то - велодорожек. Вопрос - как совместить этот баланс? Если мы хотим видеть центр, удобный для прогулок и покупок, мы должны иметь в центре территории, где автомобиль - второстепенный или даже трехстепенный фактор. Главная составляющая - пешеходы, велосипеды, общественный транспорт. А автомобили должны оставаться на многоэтажных стоянках, которые следует создавать вблизи центра", - уверен специалист.

Он обратил внимание, что на улице Чака больше всего пустых витрин, а на улице Тербатас магазины работают.

"Там, где больше людей, но меньше транспорта, там больше покупок", - заметил Балгалис.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!