Минфин передал на согласование закон о налоге солидарности для банков

Ожидается, что в 2025 году в результате уплаты взносов солидарности в бюджет поступит 96 млн евро, в 2026 году - 60,8 млн евро, в 2027 году - 66 млн евро.

Законопроект предусматривает, что размер взносов солидарности будет рассчитываться с применением ставки 60% к базе солидарного взноса - доле процентных нетто-доходов кредитного учреждения, которая более чем на 50% превышает среднегодовые процентные нетто-доходы за пять финансовых лет - с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

Кредитные учреждения будут ежеквартально вносить авансовые платежи взносов солидарности. Взносы будут взиматься в течение трех лет - с 2025 по 2027 год.

Законопроект предусматривает возможность возврата взносов солидарности до 100%, если кредитное учреждение добьется определенных темпов прироста кредитования.

Для получения льгот по уплате взносов кредитное учреждение должно обеспечить, чтобы прирост кредитования в течение платежного периода не менее чем в 1,75 раза превышал годовой прирост валового внутреннего продукта в фактических ценах, который прогнозируется в законе о госбюджете на соответствующий год. Льготы в размере 100%, 75%, 50% и 25% от суммы взноса за платежный период будут применяться, если темп прироста кредитования будет равен или превысит показатель прироста ВВП, умноженный на коэффициент 2,5, 2,25, 2 и 1,75 соответственно.

По просьбе представителей финансовой отрасли в законопроект внесена норма, устанавливающая предельный размер взносов солидарности, которые не должны превышать 33% от прибыли кредитного учреждения до уплаты налога с прибыли и взносов солидарности.

Как отмечает Минфин, взносы солидарности кредитных учреждений могут вноситься в госбюджет напрямую или косвенно через значительное увеличение кредитования, что приведет к росту экономической активности и поступлений в бюджет и позволит в ближайшие годы увеличить финансирование для растущих потребностей по обеспечению безопасности государства.

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