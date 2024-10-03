Парень пережил неприятный полет в Норвегию. airBaltic поначалу отказала в компенсации

Адриан добрался до Осло без сложностей. Следующий рейс в Берген был через час. Однако, получив свой багаж и отправившись регистрировать его на завершающий рейс, молодой человек обнаружил, что бирка о сдаче багажа в Риге была оторвана.

Адриан поспешил к стойке регистрации полета. Даже обойдя всю очередь, молодой человек получил следующий удар - багаж больше не регистрируют, и в самолет он не попадет.

Пассажир сразу же связался с airBaltic, надеясь на решение. После примерно получасового разговора сотрудник авиакомпании призвал пассажира купить новый билет, а потом подать жалобу и запрос на компенсацию.

Несмотря на обещания, позже Адриан получил отказ в компенсации денег за купленный за 100 евро из-за проблем с выдачей багажа новый билет на рейс, вылетающий через семь часов.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!