Вступили в силу поправки о взыскании долгов: изменения коснутся всех типов должников

Как поясняет Латвийское телевидение, главная идея - снизить объем денег, удерживаемых с зарплаты должника, сохранив таким образом доходы человека на руки в большем чем ранее объеме.

Поправки изменяют как модель расчета удержаний, так и их размер. Цель поправок, разработанных Министерством юстиции, - создать правовую базу, обеспечивающую соблюдение и баланс интересов кредиторов и должников, мотивирующую их к выполнению долговых обязательств и способствующую погашению долговых обязательств.

Долговые обязательства - важный фактор, влияющий на теневую экономику. По данным Министерства юстиции, примерно каждый десятый житель Латвии испытывает трудности со своевременной выплатой долгов государству, частным кредиторам или поставщикам товаров и услуг, что создает риск того, что некоторые из этих людей предпочтут получать зарплату в конверте.

В настоящее время до полного погашения задолженности, подлежащей взысканию, удержания производятся из зарплаты и приравненных к ней платежей в размере не ниже минимальной заработной платы по стране (в случае взыскания алиментов, административных штрафов, возмещения вреда или компенсации за увечье, повлекшее обезображивание или иной ущерб здоровью, смерть, либо возмещения ущерба, причиненного уголовным преступлением). Размер удержаний дифференцируется в зависимости от вида задолженности. На каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении должника, удерживаются дополнительные средства в размере 15% от минимального размера оплаты труда в месяц. Соответственно, возможны случаи, когда удержания из зарплаты, выплачиваемой должнику, невозможны.

Поправки к закону предусматривают, что при удержании у должника будет удерживаться заработная плата и приравненные к ней платежи в размере 50% от минимальной месячной заработной платы, установленной Кабинетом министров, а также на каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении, 15% от минимальной месячной заработной платы, но не более 50% в общей сложности.

Удержания в размере 30% для одного долга и 40% для нескольких долгов будут производиться из разницы между чистым доходом и суммой, которую должник должен сохранить.

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