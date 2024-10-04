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На рынке топливных гранул назревает дефицит? Эксперты о текущей ситуации и прогнозах

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Фото: Shutterstock

В редакцию TVNET+ обратился читатель, который хотел купить пеллеты для отопления у привычного поставщика, но оказалось, что их нет на складе и его поставили в очередь на конец октября. В итоге гранулы человек все-таки нашел в другом месте, но осадочек остался. TVNET+ обратился за комментариями к отраслевым экспертам: не назревает ли на рынке дефицит с последующим ростом цен? Ведь пару лет назад цены на гранулы были просто космическими.

Война резко изменила ситуацию в отрасли: бешено взлетели цены на газ и другие энергоресурсы, импорт из сопредельных стран попал под санкции. И если в 2000 – 2001 годах топливные гранулы премиум-класса стоили по 100-120 евро за тонну, то после полномасштабного вторжения России в Украину цены подскочили до 200-220 евро, и потом пошли в гору – 300 – 400 и даже выше. Особенно это ощутили в Западной Европе, где цены доходили до 700 евро.

Позже рынок адаптировался к работе в новых условиях, к тому же в Европе назрел "застой экономики" со снижением темпов строительства и производства. В 2023 году экспорт древесины и продукции деревообработки из Латвии упал более чем на 20%, снизились и цены. Сейчас средняя цена на тонну пеллет премиум-класса в Латвии – порядка 220 евро.

Однако ситуация, с которой столкнулся читатель TVNET+ вызвала опасения, а не повторится ли сюжет с ростом цен? Вот что говорят отраслевые эксперты.

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