В редакцию TVNET+ обратился читатель, который хотел купить пеллеты для отопления у привычного поставщика, но оказалось, что их нет на складе и его поставили в очередь на конец октября. В итоге гранулы человек все-таки нашел в другом месте, но осадочек остался. TVNET+ обратился за комментариями к отраслевым экспертам: не назревает ли на рынке дефицит с последующим ростом цен? Ведь пару лет назад цены на гранулы были просто космическими.
На рынке топливных гранул назревает дефицит? Эксперты о текущей ситуации и прогнозах
Война резко изменила ситуацию в отрасли: бешено взлетели цены на газ и другие энергоресурсы, импорт из сопредельных стран попал под санкции. И если в 2000 – 2001 годах топливные гранулы премиум-класса стоили по 100-120 евро за тонну, то после полномасштабного вторжения России в Украину цены подскочили до 200-220 евро, и потом пошли в гору – 300 – 400 и даже выше. Особенно это ощутили в Западной Европе, где цены доходили до 700 евро.
Позже рынок адаптировался к работе в новых условиях, к тому же в Европе назрел "застой экономики" со снижением темпов строительства и производства. В 2023 году экспорт древесины и продукции деревообработки из Латвии упал более чем на 20%, снизились и цены. Сейчас средняя цена на тонну пеллет премиум-класса в Латвии – порядка 220 евро.