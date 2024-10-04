На рынке топливных гранул назревает дефицит? Эксперты о текущей ситуации и прогнозах

В редакцию TVNET+ обратился читатель, который хотел купить пеллеты для отопления у привычного поставщика, но оказалось, что их нет на складе и его поставили в очередь на конец октября. В итоге гранулы человек все-таки нашел в другом месте, но осадочек остался. TVNET+ обратился за комментариями к отраслевым экспертам: не назревает ли на рынке дефицит с последующим ростом цен? Ведь пару лет назад цены на гранулы были просто космическими.