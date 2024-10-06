Минблаг: За четверть работников в стране пенсионные взносы платятся не полностью

Обязательные пенсионные взносы полностью вносятся за 76,1% работников.

В неполном объеме они вносятся за 22,6%, или 347 100 работающих, из них 65 400 человек - старше 60 лет.

За 0,3%, или 4600 человек обязательные взносы вообще не вносились, в том числе 800 из них старше 60 лет.

Размер 85% не уплаченных или уплаченных частично обязательных взносов составляет до 1000 евро, 15% - свыше 1000 евро.

Как пояснил Минблаг, большая часть, или 53% неуплаченных взносов связана с ликвидацией, приостановкой или прекращением деятельности предприятий. Сумма неуплаченных обязательных взносов ликвидированных предприятий составляет 102 млн евро.

Закон предусматривает, что в случаях, когда работодатель не внес обязательные взносы, человек может внести их самостоятельно по достижении пенсионного возраста. По состоянию на август 2024 года взносы внесли 100 человек, а их сумма составила от 3,60 евро до 3557 евро.

Как отмечает министерство, независимо от действий Службы государственных доходов по взысканию задолженностей предприятий, не ожидается, что все начисленные взносы будут взысканы в полном объеме.

Министерство подаст доклад правительству 8 октября. До конца года планируется разработать предложения по улучшению ситуации с уплатой пенсионных взносов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!