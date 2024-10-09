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Sergejs Tihomirovs

Видео Программа: накопления жителей на 2-м пенсионном уровне вызывают беспокойство

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Хлеб. Иллюстративное фото
Хлеб. Иллюстративное фото Фото: savva_25/Shutterstock

У более чем четверти жителей Латвии - 27,1% - общий накопленный капитал на 2-м пенсионном уровне составляет менее 1000 евро. Данные показывают, что это не только молодые люди, которые только начали работать и еще не успели накопить пенсионный капитал, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.

Всего накопления на втором пенсионном уровне имеют 1,3 миллиона жителей в возрасте от 15 до 72 лет.

Второй пенсионный уровень представляет собой часть взноса социального страхования, который ежемесячно автоматически удерживается из заработной платы и переводится в накопления.

В конце июня этого года общая накопленная сумма всех жителей Латвии уже превысила 8 миллиардов евро.

Средний размер накоплений у одного участника второго пенсионного уровня составляет чуть более 6000 евро.

Подробнее смотрите в сюжете программы Panorāma.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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