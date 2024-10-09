В 2023 году в Латвии было самое быстрое сокращение населения в ЕС -на 11,1 тысячи человек. Количество новорожденных также было самое маленькое за последние 100 лет - 14,5 тысячи малышей. Экономист Банка Латвии Андрей Мигунов на Латвийском радио рассказал, какие трудности создает такая демографическая ситуация, сообщат портал LSM+.
Как сокращение населения отразится рынке труда? Комментируют экономисты
Он утверждает, что сокращение численности населения влияет на рынок труда.
"Нехватка рабочей силы создает больше давления на зарплаты и больше расходов на рабочую силу со стороны предприятий в долгосрочной перспективе. Что мы могли бы сделать, чтобы смягчить этот негативный эффект? Конечно, работать с имеющимися ресурсами рабочей силы, повышать общий уровень здоровья работников.
Мы можем более активно трудоустраивать людей, которые хотели бы работать, но по какой-то причине не работают. Например, молодые люди, которые не учатся и не работают.
Мы можем, конечно, повысить качество рабочей силы и через систему образования, обучать больше работников, у которых имеется высшее образование", - рассказал эксперт.
Ассоциированный профессор Рижской высшей экономической школы Зане Варпиня отметила, что вызывает беспокойство тот факт, что в Латвии один из самых высоких показателей смертности в ЕС.
"В 2023 году 1500 человек умерло по внешним причинам, в том числе это самоубийства, дорожно-транспортные происшествия, аварии, утопления, насилие и наркотики. В принципе, мы могли бы избежать.
Дети не должны умирать в больницах потому, что они не вакцинированы, люди не должны погибать в авариях и транспортных происшествиях, из-за самоубийств. На мой взгляд, это очень, очень тревожно.
К тому же очень высок уровень смертности от излечимых причин, где большую роль играют проблемы нашей системы здравоохранения и нехватка средств, и то, что многие излечимые болезни не вылечиваются", - поделилась тревогой специалист.
Зане Варпиня затронула тему миграции и поделилась, что в прошлом году в Латвию вернулось 8,2 тысячи реэмигрантов.
"Сальдо миграции - въехавших в Латвию было больше уехавших, но из них почти 5000 человек были граждане Украины.
Может, в следующем году их больше не будет так много, потому что по сравнению с 2022 годом в 2023-м их число резко уменьшилось. Но положительно то, что и жители Латвии возвращаются, что реэмиграция выше, чем она была в последние годы. Но это наша задача - достаточно скоро позаботиться, чтобы уровень жизни и уровень доходов в стране стали выше, тогда и больше жителей станет возвращаться", - сказала Варпиня.
Данные Государственного агентства занятости свидетельствуют, что уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в сентябре этого года составил 5,1% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем в августе.
В сентябре было зарегистрировано 44 483 безработных, что на 2287 меньше, чем месяцем ранее (46 770 безработных).
Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в сентябре по-прежнему сохранялся в Рижском регионе - 3,9% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем в августе, а самый высокий уровень был в Латгале - 10,3%, что меньше на 0,2 процентного пункта.
В Курземе и Видземе уровень зарегистрированной безработицы в сентябре снизился на 0,4 процентного пункта, составив соответственно 4,7% и 5% экономически активного населения.
В Земгале уровень зарегистрированной безработицы уменьшился на 0,2 процентного пункта до 4,8% экономически активного населения.
В конце прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,7% экономически активного населения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!