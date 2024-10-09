NEPLP скоро сможет блокировать пиратские сайты

Поправки пополнят регулирование авторского права нормой об ограничении доступа к сайтам, на которых незаконно опубликованы произведения, защищенные авторскими или смежными правами. Авторы смогут обращаться в NEPLP, если их права нарушаются и их произведения незаконно публикуются в интернете. Изменения в законе также позволят NEPLP ограничивать или даже блокировать незаконные и вредные веб-сайты.

Это лишь один из небольших шагов, которые властям следует предпринять, чтобы способствовать использованию легального контента, особенно для защиты произведений латвийских авторов, сказала председатель Комиссии по правам человека и общественным делам Лейла Расима, уточнив, что Комиссия передаст эти поправки в Сейм для рассмотрения в первом чтении на следующей неделе.

В настоящее время для того, чтобы остановить работу пиратских сайтов, частным лицам нужно обращаться в суд.