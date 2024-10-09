Чтобы лучше защитить произведения латвийских авторов и увеличить использование легального контента, Национальному совету по электронным СМИ (NEPLP) вскоре могут разрешить ограничивать и блокировать пиратские сайты. Это предусмотрено поправками к Закону об авторском праве, которые Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам в среду, 9 октября, концептуально поддержала и решила направить на рассмотрение Сейма.
NEPLP скоро сможет блокировать пиратские сайты
Поправки пополнят регулирование авторского права нормой об ограничении доступа к сайтам, на которых незаконно опубликованы произведения, защищенные авторскими или смежными правами. Авторы смогут обращаться в NEPLP, если их права нарушаются и их произведения незаконно публикуются в интернете. Изменения в законе также позволят NEPLP ограничивать или даже блокировать незаконные и вредные веб-сайты.
Это лишь один из небольших шагов, которые властям следует предпринять, чтобы способствовать использованию легального контента, особенно для защиты произведений латвийских авторов, сказала председатель Комиссии по правам человека и общественным делам Лейла Расима, уточнив, что Комиссия передаст эти поправки в Сейм для рассмотрения в первом чтении на следующей неделе.
В настоящее время для того, чтобы остановить работу пиратских сайтов, частным лицам нужно обращаться в суд.
Объем незаконного использования музыки, фильмов, книг и компьютерного программного обеспечения в Латвии в настоящее время велик, но существующие процедуры борьбы с этим неэффективны, так как отнимают много времени и средств, заявила сегодня на заседании комиссии представитель Министерства культуры. По ее словам, поэтому NEPLP нуждается в таких полномочиях и сможет лучше бороться с нарушениями авторских прав. Также необходимы изменения для поощрения использования легального контента.
Председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш тоже заявил депутатам, что изменения необходимы, прежде всего, для защиты произведений латвийских авторов. Он привел в пример случай, когда через два дня после премьеры латвийского фильма его можно было свободно смотреть в Интернете, и никто в Латвии не имел возможности принять меры против этого пиратского сайта. Теоретически это может сделать полиция, но на практике никто этого не делает, подчеркнул Аболиньш.
В 2020 году латвийские интернет-пользователи чаще других в ЕС использовали нелегальный контент - 13,9 раза в месяц (12,5 в Эстонии и 11,5 в Литве; в среднем по ЕС - 5,9 раза в месяц). Об этом свидетельствуют результаты исследования Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза.
В свою очередь исследование Министерства культуры показывает, что в 2021 году 15% жителей Латвии пользовались пиратскими сайтами для просмотра потокового видео в течение последних шести месяцев. Из них 42,5% пользовались такими сайтами либо ежедневно, либо не реже одного раза в неделю.
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