Работодатели будут обязаны информировать VID о выплате зарплат наличными

Изменения были разработаны Министерством благосостояния в целях уменьшения теневой экономики.

Как указывает Минблаг, в настоящее время ни один нормативный акт не обязывает работодателя предоставлять информацию о выплате зарплаты в наличной или безналичной форме, поэтому у VID нет возможности получить точные данные о конкретных работодателях, которые выплачивают зарплаты наличными, и о работниках, которые их получают.

Для того чтобы устранить этот пробел, Минблаг предлагает добавить в сообщения работодателей о зарплатах графу, которая должна заполняться, если зарплаты выплачиваются наличными.

Согласно отчетам работодателей по состоянию на август 2023 года, у 76,9% или 63 463 работодателей работали до пяти работников, и у 55% из них имелись значительные риски выплаты зарплат "в конвертах". С учетом высокой доли зарплат "в конвертах" в теневой экономике Минблаг считает необходимым ввести нормативно-правовую базу, которая позволит налоговой службе получать данные для анализа, чтобы выявлять случаи выплат зарплат "в конвертах" без проведения объемных проверок.

Согласно результатам исследования "Индекс теневой экономики в странах Балтии 2009-2023", в 2023 году доля недекларированных зарплат, или зарплат "в конвертах", составляла 48,2% общего объема теневой экономики, что свидетельствует о том, что она по-прежнему остается распространенным явлением в стране, подчеркивает Минблаг.

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