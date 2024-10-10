Подсчитано, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить в Риге

По сравнению с ситуацией прошлого года прожиточный минимум в Риге увеличился, а в регионах - изменился минимально. В 2023 году прожиточный минимум в Риге составлял 1501 евро брутто, а в регионах страны - 1397 евро брутто.

Компания Figure Baltic Advisory, которая проводила исследование, рассчитывает порог, учитывая определенный спектр услуг и продуктов.

Прожиточный минимум для семьи с двумя взрослыми и двумя детьми составляет 2119 евро брутто в Риге и 1724 евро брутто в регионах, если оба родителя зарабатывают и получают одинаковую зарплату.

Средняя зарплата в Риге на данный момент составляет 2286 евро брутто, а в регионах - 1590 евро брутто.

Сравнивая ситуацию с соседними странами, авторы исследования пришли к выводу, что в Вильнюсе прожиточный минимум самый высокий - 2173 евро брутто, а в Таллинне - самый низкий - 1621 евро брутто.

По сравнению с 2023 годом наибольший рост можно наблюдается в Вильнюсе, где в прошлом году порог составлял 1995 евро брутто, в то время как рост в Таллинне относительно невелик (1614 евро брутто в 2023 году).

Анализ прожиточного минимума в трех странах Балтии показывает, что в Эстонии прожиточный минимум самый низкий - 1 270 евро брутто, а в Литве - самый высокий (1 899 евро брутто).

Важно отметить, что налоги в трех странах Балтии значительно различаются, и в исследовании сравниваются зарплаты брутто.

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