Заработная плата, необходимая для жизни, или минимальный уровень дохода, необходимый человеку или семье для удовлетворения основных потребностей и поддержания достойного уровня жизни, в 2024 году составит 1630 евро брутто в Риге и 1384 евро брутто в регионах Латвии, говорится в исследовании, которое провела консалтинговая компания по исследованию и управлению вознаграждением.
Подсчитано, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить в Риге
По сравнению с ситуацией прошлого года прожиточный минимум в Риге увеличился, а в регионах - изменился минимально. В 2023 году прожиточный минимум в Риге составлял 1501 евро брутто, а в регионах страны - 1397 евро брутто.
Компания Figure Baltic Advisory, которая проводила исследование, рассчитывает порог, учитывая определенный спектр услуг и продуктов.
Прожиточный минимум для семьи с двумя взрослыми и двумя детьми составляет 2119 евро брутто в Риге и 1724 евро брутто в регионах, если оба родителя зарабатывают и получают одинаковую зарплату.
Средняя зарплата в Риге на данный момент составляет 2286 евро брутто, а в регионах - 1590 евро брутто.
Сравнивая ситуацию с соседними странами, авторы исследования пришли к выводу, что в Вильнюсе прожиточный минимум самый высокий - 2173 евро брутто, а в Таллинне - самый низкий - 1621 евро брутто.
По сравнению с 2023 годом наибольший рост можно наблюдается в Вильнюсе, где в прошлом году порог составлял 1995 евро брутто, в то время как рост в Таллинне относительно невелик (1614 евро брутто в 2023 году).
Анализ прожиточного минимума в трех странах Балтии показывает, что в Эстонии прожиточный минимум самый низкий - 1 270 евро брутто, а в Литве - самый высокий (1 899 евро брутто).
Важно отметить, что налоги в трех странах Балтии значительно различаются, и в исследовании сравниваются зарплаты брутто.
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