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Sergejs Tihomirovs

Повысится ли стоимость электроэнергии? Мнение министра

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Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Цена на электроэнергию во многом зависит от колебания мировых цен на нефтепродукты, но сейчас нет предпосылок, которые бы привели к росту цен на электроэнергию. Об этом в эфире Латвийского телевидения заявил министр климата и энергетики Каспар Мелнис (СЗК), сообщает портал LSM+.

"Сейчас нет никаких аргументов и индикативных факторов, которые создали бы основания для роста цены электроэнергии. Я бы сказал, совсем наоборот - проделана огромная работа, чтобы сена пошла вниз", - сказал Мелнис.

Один из факторов снижения стоимости потребляемой электроэнергии министр назвал парки солнечных панелей и ветропарки, которые созданы в Латвии. Но самое сильное влияние на цену оказывают мировые цены на нефть, сказал министр.

Каспар Мелнис также рассказал, что чтобы после "зеленого перехода" Латвии не пришлось закупать "зеленое" топливо у соседних стран, то нужно стимулировать производство и потребление "зеленой" энергии в самой Латвии.

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