У коррупционного скандала в Украине нет связи с пожертвованными Латвией деньгами

В комментариях к посту Шлесерса люди распространяют дезинформацию дальше - мол, в Латвии происходит то же самое, и нет никакой возможности узнать, попадают ли пожертвованные деньги в Украину. Кроме того, в комментариях прозвучала фейковая новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский в это время покупает виллы стоимостью в десятки миллионов евро за границей, однако Шлесерс ни на этот, ни на другие вводящие в заблуждение комментарии не отреагировал.

В разговоре с Re:Check Шлесерс указал, что только задает вопросы: "Если какая-то маленькая чиновница смогла собрать шесть миллионов евро в своей квартире, то вопрос - что происходит в целом? Я задаю вопрос. Я пока не высказал своего мнения. (...) Я только задал вопрос, как вы видите". Он хотел бы, чтобы наши чиновники углубились, действительно ли пожертвованные латвийские деньги "доходят до пункта назначения".

Вывод: глава партии "Латвия на первом месте" и депутат Сейма Шлесерс без доказательств наводит на мысль, что деньги, переданные Латвией Украине, в качестве взятки пошли чиновнику, который, по мнению украинских властей, незаконно помогал людям уклоняться от мобилизации.

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