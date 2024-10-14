"Куда в Украине попадают пожертвованные латвийские деньги?" - такими словами лидер партии "Латвия на первом месте" и депутат Сейма Айнар Шлесерс представляет видео о коррупционном скандале в Хмельницкой области Украины. Там глава Центра медико-социальной экспертизы была поймана на выдаче поддельных медицинских документов подлежащим мобилизации людям. Нет никакого основания считать, что найденные в квартире сотрудницы деньги были пожертвованием Латвии или какой-то другой страны Украине.
У коррупционного скандала в Украине нет связи с пожертвованными Латвией деньгами
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания неосознанно вводит в заблуждение или лжет.
В пятницу, 4 октября, Государственное бюро расследований Украины сообщило, что руководитель Хмельницкого центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа за вознаграждение подделывала медицинские документы, позволяя людям уклоняться от мобилизации. Бюро расследований на ее рабочем месте и в квартире нашло 5,2 миллиона долларов, 300 тысяч евро, поддельные документы и списки с фамилиями людей и фиктивными диагнозами. Крупные суммы найдены и в квартире сына Крупы. Крупа - депутат Хмельницкой областной думы от правящей украинской партии "Слуга народа", а ее сын занимает руководящую должность в хмельницком бюро Украинского пенсионного фонда.
Шлесерс в соцсетях опубликовал видео депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о хмельницком скандале. К видео Шлесерса добавлен громкий заголовок:
"Куда в Украине попадают пожертвованные латвийские деньги?"
Нет никакого основания считать, что украинская чиновница получала в виде взятки деньги, пожертвованные Латвией или еще какой-то страной. Ни в видео Гончаренко, ни в пресс-релизе Государственного бюро расследований Украины пожертвования не упомянуты.
В комментариях к посту Шлесерса люди распространяют дезинформацию дальше - мол, в Латвии происходит то же самое, и нет никакой возможности узнать, попадают ли пожертвованные деньги в Украину. Кроме того, в комментариях прозвучала фейковая новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский в это время покупает виллы стоимостью в десятки миллионов евро за границей, однако Шлесерс ни на этот, ни на другие вводящие в заблуждение комментарии не отреагировал.
В разговоре с Re:Check Шлесерс указал, что только задает вопросы: "Если какая-то маленькая чиновница смогла собрать шесть миллионов евро в своей квартире, то вопрос - что происходит в целом? Я задаю вопрос. Я пока не высказал своего мнения. (...) Я только задал вопрос, как вы видите". Он хотел бы, чтобы наши чиновники углубились, действительно ли пожертвованные латвийские деньги "доходят до пункта назначения".
Вывод: глава партии "Латвия на первом месте" и депутат Сейма Шлесерс без доказательств наводит на мысль, что деньги, переданные Латвией Украине, в качестве взятки пошли чиновнику, который, по мнению украинских властей, незаконно помогал людям уклоняться от мобилизации.
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